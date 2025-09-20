CG News: प्राचीन कला और स्थापत्य की झलक, भोपालपटनम तालाब किनारे पर्यटन की संभावना

कुछ मूर्तियाँ इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं कि उनका स्वरूप पहचानना कठिन है, जबकि कई प्रतिमाओं में देवी-देवताओं की झलक साफ देखी जा सकती है। माना जाता है कि ये मूर्तियाँ किसी प्राचीन मंदिर या धार्मिक स्थल का हिस्सा रही होंगी। समय और अनदेखी के कारण मंदिर तो विलुप्त हो गया, मगर उसकी धरोहर तालाब किनारे उपेक्षित हालत में रह गई। इन प्रतिमाओं को देखने से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौर में कला और स्थापत्य कितना विकसित था।