बीजापुर

CG News: नेशनल पार्क इलाके में आईईडी विस्फोट, एक जवान घायल

G News: नक्सलियों के बिछाए आईईडी में विस्फोट हो गया। विस्फोट की चपेट में आने से जवान दयाराम जगाड़े घायल हो गया।

less than 1 minute read

बीजापुर

image

Love Sonkar

Oct 14, 2025

CG News: नेशनल पार्क इलाके में आईईडी विस्फोट, एक जवान घायल

नेशनल पार्क इलाके में आईईडी विस्फोट (Photo Patrika)

CG News: बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित भोपालपटनम क्षेत्र में सोमवार को नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी से एक जवान घायल हो गया। भोपालपट्टनम से सुरक्षा बलों की टीम एरिया डॉमिनेशन ड्यूटी पर निकली हुई थी।

फोर्स जब जंगल से गुजर रही थी इसी दौरान नक्सलियों के बिछाए आईईडी में विस्फोट हो गया। विस्फोट की चपेट में आने से जवान दयाराम जगाड़े घायल हो गया।

घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद अन्य जवानों ने स्थिति को संभाला और घायल जवान को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर प्राथमिक उपचार दिया। इसके बाद उसे हेलीकॉप्टर से हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उसका इलाज जारी है।

14 Oct 2025 11:03 am

14 Oct 2025 11:02 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / CG News: नेशनल पार्क इलाके में आईईडी विस्फोट, एक जवान घायल

