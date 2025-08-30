Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीजापुर

बीजापुर में नक्सलियों का खूनी खेल: अपहरण के बाद शिक्षादूत की बेरहमी से कर दी हत्या, अब तक 9 की ले चुके जान

Breaking News: नक्सल प्रभावित इलाकों में एक बार फिर नक्सलियों ने खूनी खेल खेला है। गंगालूर क्षेत्र के नेन्द्रा में पदस्थ शिक्षादूत कल्लू ताती की नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी।

बीजापुर

Khyati Parihar

Aug 30, 2025

शिक्षादूत की कर दी हत्या (फोटो सोर्स- पत्रिका)
शिक्षादूत की कर दी हत्या (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG Naxal News: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में एक बार फिर नक्सलियों ने खूनी खेल खेला है। गंगालूर क्षेत्र के नेन्द्रा में पदस्थ शिक्षादूत कल्लू ताती की नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में भारी दहशत का माहौल है।

सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार की शाम जब कल्लू ताती स्कूल से लौट रहे थे, तभी नक्सलियों ने उनका अपहरण कर लिया। देर रात उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक शिक्षादूत तोड़का गांव का रहने वाला था।

ये भी पढ़ें

बीजापुर बना नक्सलियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना? यहां के नक्सली लड़ाके पूरे देश के प्रभावित इलाकों में थामे हुए है बंदूक, जानें
बीजापुर
Naxal

लगातार शिक्षादूतों को बना रहे निशाना

प्रदेश में बंद पड़े स्कूलों को पुनः शुरू करने के बाद से नक्सली लगातार शिक्षादूतों को निशाना बना रहे हैं। अब तक कुल 9 शिक्षादूतों की हत्या हो चुकी है। इनमें से 6 घटनाएं बीजापुर जिले में और 3 घटनाएं सुकमा जिले में हुई हैं। शिक्षादूतों की हत्या की इन घटनाओं से शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है। ग्रामीणों और अन्य शिक्षाकर्मियों में भय का माहौल व्याप्त है।

CG Naxal News: दहशत में ग्रामीण

इस वारदात से स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश और भय दोनों है। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार शिक्षादूतों की हत्या से बच्चे स्कूल जाने से डरने लगे हैं और अभिभावक भी अपने बच्चों को शिक्षा से दूर रखने पर मजबूर हो रहे हैं।

नक्सलियों ने की युवक की हत्या

इधर, थाना बीजापुर क्षेत्र के ग्राम मनकेली पटेलपारा में शुक्रवार देर रात नक्सलियों ने एक ग्रामीण की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक की पहचान सुरेश कोरसा (27) के रूप में हुई है। सूत्रों के मुताबिक, सुरेश को अज्ञात हथियारबंद लोगों ने उसके घर से बाहर बुलाकर मौत के घाट उतार दिया। सुबह ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में नक्सलियों की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। घटना के पीछे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है।

ये भी पढ़ें

नक्सलियों ने की 2 ग्रामीणों की हत्या, 15 अगस्त पर तिरंगा फहराने वाले युवक को मार डाला… जानें पूरा मामला
सुकमा
Naxal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 10:29 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bijapur / बीजापुर में नक्सलियों का खूनी खेल: अपहरण के बाद शिक्षादूत की बेरहमी से कर दी हत्या, अब तक 9 की ले चुके जान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.