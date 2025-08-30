बीजापुर में नक्सलियों का खूनी खेल: अपहरण के बाद शिक्षादूत की बेरहमी से कर दी हत्या, अब तक 9 की ले चुके जान

इधर, थाना बीजापुर क्षेत्र के ग्राम मनकेली पटेलपारा में शुक्रवार देर रात नक्सलियों ने एक ग्रामीण की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक की पहचान सुरेश कोरसा (27) के रूप में हुई है। सूत्रों के मुताबिक, सुरेश को अज्ञात हथियारबंद लोगों ने उसके घर से बाहर बुलाकर मौत के घाट उतार दिया। सुबह ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में नक्सलियों की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। घटना के पीछे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है।