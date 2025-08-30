बीजापुर में नक्सलियों का खूनी खेल: अपहरण के बाद शिक्षादूत की बेरहमी से कर दी हत्या, अब तक 9 की ले चुके जान

CG Naxal News: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में एक बार फिर नक्सलियों ने खूनी खेल खेला है। गंगालूर क्षेत्र के नेन्द्रा में पदस्थ शिक्षादूत कल्लू ताती की नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में भारी दहशत का माहौल है।
सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार की शाम जब कल्लू ताती स्कूल से लौट रहे थे, तभी नक्सलियों ने उनका अपहरण कर लिया। देर रात उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक शिक्षादूत तोड़का गांव का रहने वाला था।
प्रदेश में बंद पड़े स्कूलों को पुनः शुरू करने के बाद से नक्सली लगातार शिक्षादूतों को निशाना बना रहे हैं। अब तक कुल 9 शिक्षादूतों की हत्या हो चुकी है। इनमें से 6 घटनाएं बीजापुर जिले में और 3 घटनाएं सुकमा जिले में हुई हैं। शिक्षादूतों की हत्या की इन घटनाओं से शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है। ग्रामीणों और अन्य शिक्षाकर्मियों में भय का माहौल व्याप्त है।
इस वारदात से स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश और भय दोनों है। ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार शिक्षादूतों की हत्या से बच्चे स्कूल जाने से डरने लगे हैं और अभिभावक भी अपने बच्चों को शिक्षा से दूर रखने पर मजबूर हो रहे हैं।
इधर, थाना बीजापुर क्षेत्र के ग्राम मनकेली पटेलपारा में शुक्रवार देर रात नक्सलियों ने एक ग्रामीण की बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक की पहचान सुरेश कोरसा (27) के रूप में हुई है। सूत्रों के मुताबिक, सुरेश को अज्ञात हथियारबंद लोगों ने उसके घर से बाहर बुलाकर मौत के घाट उतार दिया। सुबह ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक जांच में नक्सलियों की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। घटना के पीछे के कारणों की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है।