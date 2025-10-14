CG News: खेत में लगे करंट की चपेट में आकर आरईओ की मौत, दिवाली मानने गया था घर

खेत में लगे करंट की चपेट में आकर आरईओ की मौत (Photo Patrika)
CG News: रायगढ़ जिले में करंट प्रवाहित तार की चपेट में आने कृषि विस्तार अधिकारी की मौत हो गई। यह तार जंगली सुअर को मारने के लिए खेत में लगाया गया था। घटना की सूचना पर पुलिस शव का पंचनामा कर जांच शुरू कर दी है।
उक्त घटना लैलूंगा थाना क्षेत्र की है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम खम्हार निवासी लालकुमार साहू (40) वर्तमान में गुडुबहाल में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ था, जो विगत दो दिनों से ऑफिस से अवकाश लेकर अपने घर आया था।
