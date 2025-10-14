CG News: खेत में लगे करंट की चपेट में आकर आरईओ की मौत, दिवाली मानने गया था घर

उक्त घटना लैलूंगा थाना क्षेत्र की है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम खम्हार निवासी लालकुमार साहू (40) वर्तमान में गुडुबहाल में कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ था, जो विगत दो दिनों से ऑफिस से अवकाश लेकर अपने घर आया था।