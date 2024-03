पेटा केबिन के छात्रावास में अब तक इतनी बच्चियां हुई प्रेग्नेंट, बलात्कारी का पता नहीं... एक कर चुकी सुसाइड

बीजापुरPublished: Mar 14, 2024 01:09:16 pm Submitted by: Kanakdurga jha

Many Girls Become Pregnant In Hostel : जिले के आवासीय विद्यालयों व आश्रम शालाओ में निवासरथ बच्चे सुरक्षित नहीं हैं ।

Many Girls Become Pregnant In Hostel : जिले के आवासीय विद्यालयों व आश्रम शालाओ में निवासरथ बच्चे सुरक्षित नहीं हैं । बीते 20 दिनों में यह तीसरी बड़ी घटना है। पहली घटना 27 फरवरी को उसूर ब्लॉक के चेरामंगी में प्री मेट्रिक छात्रावास में अध्ययनरत सातवीं क्लास के छात्र जेवियर कुजूर ने हॉस्टल के रुम में आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद पिछले सप्ताह आवासीय विद्यालय आवापल्ली में बुधवार की रात आग लगने से पांच बरस की मासूम बच्ची लिप्सा की मौत हो गई थी।

यह भी पढ़ें बड़ी खबर : कांग्रेस की दो महिला पार्षदों ने दिया इस्तीफा, अध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, बोले- हमारे साथ लड़कों ने....



पोटाकेबिन में बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक बांस के बने स्ट्रेक्चर में आग लग गई। गहरी नींद में सोई बच्ची को आग में झुलसकर रख हो गई। यह सदमा जिलेवासियो ने भुला भी नही शर्मशार करने वाला आज ताजा मामला सामने आया है । बीजापुर जिले मे समग्र शिक्षा के 30 आवासीय विद्यालय के साथ आरएमएसए के 28 हॉस्टल्स संचालित हैं। जिनमे विभागीय जानकारी के मुताबिक 16000 बच्चे लाभान्वित होते हैँ। पोटाकेबिन में बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक बांस के बने स्ट्रेक्चर में आग लग गई। गहरी नींद में सोई बच्ची को आग में झुलसकर रख हो गई। यह सदमा जिलेवासियो ने भुला भी नही शर्मशार करने वाला आज ताजा मामला सामने आया है । बीजापुर जिले मे समग्र शिक्षा के 30 आवासीय विद्यालय के साथ आरएमएसए के 28 हॉस्टल्स संचालित हैं। जिनमे विभागीय जानकारी के मुताबिक 16000 बच्चे लाभान्वित होते हैँ। पढ़ना जारी रखे