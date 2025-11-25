दूसरे जिले के सीएमओ रंगे हाथ पकड़े गए, पुलिस ढकेलते हुए ले गई चेंबर में, मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी

Another district CMO caught red-handed बिजनौर में राज्य महिला आयोग की सदस्य और उनकी टीम ने प्राइवेट नर्सिंग होम में छापा मारा तो वहां हड़कंप मच गया। राज्य महिला आयोग की सदस्य की टीम को देखते ही प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे सीएमओ टॉयलेट में छुपने के लिए चले गए। लेकिन तब तक सबकी नजरों के सामने आ गया थे। पुलिस के माध्यम से सीएमओ को टॉयलेट से बाहर निकलवाया गया। उनकी चेहरे की हवाइयां उड़ी थी। आक्रोशित राज्य महिला आयोग के सदस्य ने कहा कि इसके पहले भी आपको मना किया गया था कि दूसरे जिले में आकर गैरकानूनी काम न करें। सीएमओ बार-बार अपनी सफाई देते हुए नजर आए। बोले फ्री में मरीजों को देख रहे हैं। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। महिला आयोग के सदस्य संगीता जैन ने कहा कि डिप्टी सीएम तक मामला ले जाएंगी। मुकदमा भी दर्ज कराऊंगी। मामला बिजनौर के चांदपुर का है।