दूसरे जिले के सीएमओ रंगे हाथ पकड़े गए, पुलिस ढकेलते हुए ले गई चेंबर में, मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी

Another district CMO caught red-handed बिजनौर में राज्य महिला आयोग की सदस्य और उनकी टीम ने प्राइवेट नर्सिंग होम में छापा मारा तो वहां हड़कंप मच गया। राज्य महिला आयोग की सदस्य की टीम को देखते ही प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे सीएमओ टॉयलेट में छुपने के लिए चले गए। लेकिन तब तक सबकी नजरों के सामने आ गया थे। पुलिस के माध्यम से सीएमओ को टॉयलेट से बाहर निकलवाया गया। उनकी चेहरे की हवाइयां उड़ी थी। आक्रोशित राज्य महिला आयोग के सदस्य ने कहा कि इसके पहले भी आपको मना किया गया था कि दूसरे जिले में आकर गैरकानूनी काम न करें। सीएमओ बार-बार अपनी सफाई देते हुए नजर आए। बोले फ्री में मरीजों को देख रहे हैं। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। महिला आयोग के सदस्य संगीता जैन ने कहा कि डिप्टी सीएम तक मामला ले जाएंगी। मुकदमा भी दर्ज कराऊंगी। मामला बिजनौर के चांदपुर का है।
उत्तर प्रदेश के बिजनौर के चांदपुर स्थित नर्सिंग होम में मुजफ्फरनगर के सीएमओ सुनील तेवतिया राज्य महिला आयोग की टीम को देखकर टॉयलेट में छुप गए। जिन्हें पुलिस के माध्यम से बाहर निकाला गया। जिसका वीडियो भी सामने आया है। जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि सीएमओ रुमाल से चेहरा पोंछते हुए निकल रहे हैं। इसी बीच राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन सीएमओ को फटकार लगाने के अंदाज में कहती हैं कि इसके पहले भी आपको मना किया था कि दूसरे जिले में आकर गैर कानूनी कार्य न करें।
पुलिस सीएमओ को चेंबर में लेकर आ गई। जहां एक बार फिर उनकी क्लास ली जाती है। संगीता जैन अग्रवाल ने कहा कि वे दूसरे जिले में आकर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस पर सीएमओ कहते हैं कि वे फ्री में प्रैक्टिस करते हैं। संगीता जैन बोली, "फ्री सेवा नहीं कर रहे हैं।" इस बीच पीछे से आवाज आती है कि उनके पास पर्चा है।
सीएमओ ने मोबाइल पर किसी से बातचीत करने को कहा तो संगीता जैन भड़क गई और उन्होंने कहा कि मैं किसी से क्यों बात करूंगी? संडे के दिन यहां बैठना ही गलत है। दूसरे जिले के हैं। यहां पर कैसे बैठ सकते हैं? संगीता जैन ने बताया कि 2 महीने पहले भी सीएमओ को प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए देखा गया था। उस समय भी मना किया गया था। लेकिन नहीं माने। बातचीत के दौरान डॉक्टर की पत्नी भी मौके पर आ गई और उन्होंने कहा कि यह उनका नर्सिंग होम है। डॉक्टर साहब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। फिलहाल सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। संगीता जैन ने उपमुख्यमंत्री के सामने मामला उठाने की जानकारी दी।
