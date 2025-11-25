Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

दूसरे जिले के सीएमओ रंगे हाथ पकड़े गए, पुलिस ढकेलते हुए ले गई चेंबर में, मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी

Another district CMO caught red-handed बिजनौर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी रंगे हाथ पकड़े गए। जब राज्य महिला आयोग की सदस्य मौके पर पहुंच गई। इस पर सीएमओ छिपने के लिए टॉयलेट में चले गए। जिन्हें पुलिस के माध्यम से बाहर निकलवाया गया।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Narendra Awasthi

Nov 25, 2025

मुजफ्फरनगर के सीएमओ बिजनौर में (फोटो सोर्स- वायरल वीडियो ग्रैब)

फोटो सोर्स- वायरल वीडियो ग्रैब

Another district CMO caught red-handed बिजनौर में राज्य महिला आयोग की सदस्य और उनकी टीम ने प्राइवेट नर्सिंग होम में छापा मारा तो वहां हड़कंप मच गया। राज्य महिला आयोग की सदस्य की टीम को देखते ही प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे सीएमओ टॉयलेट में छुपने के लिए चले गए। लेकिन तब तक सबकी नजरों के सामने आ गया थे। पुलिस के माध्यम से सीएमओ को टॉयलेट से बाहर निकलवाया गया। उनकी चेहरे की हवाइयां उड़ी थी। आक्रोशित राज्य महिला आयोग के सदस्य ने कहा कि इसके पहले भी आपको मना किया गया था कि दूसरे जिले में आकर गैरकानूनी काम न करें। सीएमओ बार-बार अपनी सफाई देते हुए नजर आए। बोले फ्री में मरीजों को देख रहे हैं। राजस्थान पत्रिका वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। महिला आयोग के सदस्य संगीता जैन ने कहा कि डिप्टी सीएम तक मामला ले जाएंगी। मुकदमा भी दर्ज कराऊंगी। मामला बिजनौर के चांदपुर का है।

मुजफ्फरनगर के सीएमओ बिजनौर में मिले

उत्तर प्रदेश के बिजनौर के चांदपुर स्थित नर्सिंग होम में मुजफ्फरनगर के सीएमओ सुनील तेवतिया राज्य महिला आयोग की टीम को देखकर टॉयलेट में छुप गए। जिन्हें पुलिस के माध्यम से बाहर निकाला गया। जिसका वीडियो भी सामने आया है। जिसमें दिखाई पड़ रहा है कि सीएमओ रुमाल से चेहरा पोंछते हुए निकल रहे हैं। इसी बीच राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता जैन सीएमओ को फटकार लगाने के अंदाज में कहती हैं कि इसके पहले भी आपको मना किया था कि दूसरे जिले में आकर गैर कानूनी कार्य न करें।

सीएमओ ने बोलें- "फ्री में सेवा दे रहे हैं।"

पुलिस सीएमओ को चेंबर में लेकर आ गई। जहां एक बार फिर उनकी क्लास ली जाती है। संगीता जैन अग्रवाल ने कहा कि वे दूसरे जिले में आकर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस पर सीएमओ कहते हैं कि वे फ्री में प्रैक्टिस करते हैं। संगीता जैन बोली, "फ्री सेवा नहीं कर रहे हैं।" इस बीच पीछे से आवाज आती है कि उनके पास पर्चा है।

सीएमओ ने किसी से बात करने के लिए कहा

सीएमओ ने मोबाइल पर किसी से बातचीत करने को कहा तो संगीता जैन भड़क गई और उन्होंने कहा कि मैं किसी से क्यों बात करूंगी? संडे के दिन यहां बैठना ही गलत है। दूसरे जिले के हैं। यहां पर कैसे बैठ सकते हैं? संगीता जैन ने बताया कि 2 महीने पहले भी सीएमओ को प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए देखा गया था। उस समय भी मना किया गया था। लेकिन नहीं माने। बातचीत के दौरान डॉक्टर की पत्नी भी मौके पर आ गई और उन्होंने कहा कि यह उनका नर्सिंग होम है। डॉक्टर साहब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे। फिलहाल सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। संगीता जैन ने उपमुख्यमंत्री के सामने मामला उठाने की जानकारी दी।‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 07:18 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / दूसरे जिले के सीएमओ रंगे हाथ पकड़े गए, पुलिस ढकेलते हुए ले गई चेंबर में, मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

26 नवंबर को जाउंगी चंद्रशेखर की रैली में, ‘अगर किसी ने हाथ लगाया तो…’, डॉ. रोहिणी घावरी की हुंकार

बिजनोर

छापा पड़ते ही टॉयलेट में जा छिपे CMO, पुलिस ने दरवाजा तोड़कर निकाला बाहर; महिला आयोग की रेड से मची हलचल

bijnor cmo dr sunil tevatia illegal clinic raided women commission
बिजनोर

गली से गुजर रहा था कबाड़ी, घर में अकेली लड़की देख घुस आया…करने लगा आपत्तिजनक हरकतें

Symbolic Image Generated by Gemini
बिजनोर

चंद्रशेखर अब जानी दुश्मन बन गई हूं…इंडिया आ रही…पूरी तरह खत्म कर दूंगी तुझे, गर्लफ्रेंड की धमकी

बिजनोर

हाईकोर्ट लखनऊ की सख्ती: बिजनौर DM जसजीत कौर के खिलाफ वारंट जारी, CJM को आदेश- 5 जनवरी को कोर्ट में पेश करो

high court issued warrant against bijnor dm jasjit kaur
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.