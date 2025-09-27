बुलेट से आगे बाइक निकालने पर मच गया खूनी बवाल, पेट्रोल पंप मैनेजर को गोली मारने वाले दो शूटर गिरफ्तार

Bijnor Crime News Today Hindi: यूपी के बिजनौर में पेट्रोल पंप मैनेजर गोलीकांड का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। आरोपियों ने कबूल किया कि घटना की वजह सिर्फ इतनी थी कि एक युवक ने उनकी बुलेट से आगे अपनी बाइक निकाल ली थी। गुस्से में बुलेट सवार युवकों ने उस युवक पर पिस्टल से फायरिंग कर दी थी। इस वारदात में पेट्रोल पंप मैनेजर योगेंद्र शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें मेरठ रेफर करना पड़ा।
घटना के बाद घायल मैनेजर योगेंद्र शर्मा की पत्नी वर्षा ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें गांव रतनपुर रियाया के तरुण और मंगल समेत एक अज्ञात युवक पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और मामले का खुलासा करने में कामयाबी हासिल की।
पुलिस ने बताया कि यही पिस्टल 16 जुलाई को हुई फायरिंग में भी इस्तेमाल हुई थी। उस दिन हरियाणा के यमुनानगर निवासी अनिल पर मदर डिवाइन पब्लिक स्कूल बाईपास रोड पर गोली चलाई गई थी, जिसमें वह घायल हो गया था। उस मामले में भी रिपोर्ट दर्ज की गई थी, लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आए थे।
शहर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को चेकिंग अभियान चलाते हुए गांव मुस्तफाबाद रोड पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवकों की पहचान सचिन कर्णवाल निवासी मोहल्ला भाटान और अमित निवासी मोहल्ला जाटान, शहर कोतवाली के रूप में हुई। उनके कब्जे से पुलिस ने एक पिस्टल 7.65 मिमी, चार जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त बुलेट बरामद की है।
गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि उन्होंने 20 सितंबर को पंप मैनेजर योगेंद्र शर्मा पर और 16 जुलाई को कार सवार पर गोली चलाई थी। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी अक्सर नशे और गुस्से में ऐसी घटनाओं को अंजाम देते थे। उनके तीसरे साथी विशाल की तलाश जारी है।
सचिन और अमित ने बताया कि 20 सितंबर को जब वे अपने साथी विशाल के साथ बुलेट पर सवार होकर मर्सी हॉस्पिटल के पास से गुजर रहे थे, तभी एक युवक ने अपनी बाइक तेज गति से उनकी बाइक से आगे निकाल ली। इससे गुस्से में आकर सचिन ने अपनी पिस्टल निकालकर युवक पर गोली चला दी। घटना के बाद तीनों मौके से फरार हो गए।
इसी तरह 16 जुलाई की रात लगभग 11 बजे दोनों आरोपी रिंग रोड से गुजर रहे थे। उस समय वे नशे में धुत थे। तभी एक कार सवार बार-बार हॉर्न बजा रहा था। इससे चिढ़कर सचिन ने मदर डिवाइन पब्लिक स्कूल के पास कार पर फायर कर दिया और मौके से भाग निकले। पुलिस अब उनके तीसरे साथी विशाल को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है।