Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिजनोर

बुलेट से आगे बाइक निकालने पर मच गया खूनी बवाल, पेट्रोल पंप मैनेजर को गोली मारने वाले दो शूटर गिरफ्तार

Bijnor Crime: बिजनौर जिले में बुलेट से आगे बाइक निकालने पर पेट्रोल पंप मैनेजर को गोली मार दी गई। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पिस्टल और बुलेट बरामद की है। आरोपियों ने 20 सितंबर और 16 जुलाई की दोनों फायरिंग की वारदात कबूल की है, जबकि उनका तीसरा साथी अभी फरार है।

बिजनोर

Mohd Danish

Sep 27, 2025

bijnor bullet shootout petrol pump manager shot police arrest 2
बुलेट से आगे बाइक निकालने पर मच गया खूनी बवाल | AI Generated Image

Bijnor Crime News Today Hindi: यूपी के बिजनौर में पेट्रोल पंप मैनेजर गोलीकांड का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। आरोपियों ने कबूल किया कि घटना की वजह सिर्फ इतनी थी कि एक युवक ने उनकी बुलेट से आगे अपनी बाइक निकाल ली थी। गुस्से में बुलेट सवार युवकों ने उस युवक पर पिस्टल से फायरिंग कर दी थी। इस वारदात में पेट्रोल पंप मैनेजर योगेंद्र शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें मेरठ रेफर करना पड़ा।

पत्नी ने दर्ज कराई थी नामजद रिपोर्ट

घटना के बाद घायल मैनेजर योगेंद्र शर्मा की पत्नी वर्षा ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें गांव रतनपुर रियाया के तरुण और मंगल समेत एक अज्ञात युवक पर नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और मामले का खुलासा करने में कामयाबी हासिल की।

पहले भी कर चुके थे गोलीकांड

पुलिस ने बताया कि यही पिस्टल 16 जुलाई को हुई फायरिंग में भी इस्तेमाल हुई थी। उस दिन हरियाणा के यमुनानगर निवासी अनिल पर मदर डिवाइन पब्लिक स्कूल बाईपास रोड पर गोली चलाई गई थी, जिसमें वह घायल हो गया था। उस मामले में भी रिपोर्ट दर्ज की गई थी, लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आए थे।

चेकिंग में पकड़े गए आरोपी

शहर कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार को चेकिंग अभियान चलाते हुए गांव मुस्तफाबाद रोड पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए युवकों की पहचान सचिन कर्णवाल निवासी मोहल्ला भाटान और अमित निवासी मोहल्ला जाटान, शहर कोतवाली के रूप में हुई। उनके कब्जे से पुलिस ने एक पिस्टल 7.65 मिमी, चार जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त बुलेट बरामद की है।

कबूल किया दोनों फायरिंग का गुनाह

गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया कि उन्होंने 20 सितंबर को पंप मैनेजर योगेंद्र शर्मा पर और 16 जुलाई को कार सवार पर गोली चलाई थी। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी अक्सर नशे और गुस्से में ऐसी घटनाओं को अंजाम देते थे। उनके तीसरे साथी विशाल की तलाश जारी है।

गुस्से में की थी फायरिंग

सचिन और अमित ने बताया कि 20 सितंबर को जब वे अपने साथी विशाल के साथ बुलेट पर सवार होकर मर्सी हॉस्पिटल के पास से गुजर रहे थे, तभी एक युवक ने अपनी बाइक तेज गति से उनकी बाइक से आगे निकाल ली। इससे गुस्से में आकर सचिन ने अपनी पिस्टल निकालकर युवक पर गोली चला दी। घटना के बाद तीनों मौके से फरार हो गए।

हॉर्न बजाने पर भी की थी गोलीबारी

इसी तरह 16 जुलाई की रात लगभग 11 बजे दोनों आरोपी रिंग रोड से गुजर रहे थे। उस समय वे नशे में धुत थे। तभी एक कार सवार बार-बार हॉर्न बजा रहा था। इससे चिढ़कर सचिन ने मदर डिवाइन पब्लिक स्कूल के पास कार पर फायर कर दिया और मौके से भाग निकले। पुलिस अब उनके तीसरे साथी विशाल को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2025 10:00 am

Published on:

27 Sept 2025 09:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / बुलेट से आगे बाइक निकालने पर मच गया खूनी बवाल, पेट्रोल पंप मैनेजर को गोली मारने वाले दो शूटर गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.