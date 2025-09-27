बुलेट से आगे बाइक निकालने पर मच गया खूनी बवाल, पेट्रोल पंप मैनेजर को गोली मारने वाले दो शूटर गिरफ्तार

Bijnor Crime News Today Hindi: यूपी के बिजनौर में पेट्रोल पंप मैनेजर गोलीकांड का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। आरोपियों ने कबूल किया कि घटना की वजह सिर्फ इतनी थी कि एक युवक ने उनकी बुलेट से आगे अपनी बाइक निकाल ली थी। गुस्से में बुलेट सवार युवकों ने उस युवक पर पिस्टल से फायरिंग कर दी थी। इस वारदात में पेट्रोल पंप मैनेजर योगेंद्र शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें मेरठ रेफर करना पड़ा।