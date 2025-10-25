बिजनौर पुलिस ने थानेदारों के कार्यक्षेत्र में किया बड़ा फेरबदल, नांगल और धामपुर थाने में नए इंचार्ज तैनात

बिजनौर पुलिस ने थानेदारों के कार्यक्षेत्र में किया बड़ा फेरबदल | Image Source - 'FB' @BijnorPolice
Bijnor Police Transfer: बिजनौर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और पुलिस प्रशासन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कई थाना इंचार्जों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। यह बदलाव देर रात किया गया और इसमें कई थानों के इंचार्जों की जिम्मेदारी बदल गई है।
फेरबदल के तहत, बिजनौर थाने के एसएसआई सतेंद्र मलिक को नांगल थाने का इंचार्ज बनाया गया है। सतेंद्र मलिक पहले बिजनौर थाने में तैनात थे और अब उन्हें नांगल थाने की जिम्मेदारी सौंपकर इलाके में कानून व्यवस्था मजबूत करने का काम दिया गया है।
बढ़ापुर थाने के प्रभारी निरीक्षक मृदुल कुमार को धामपुर थाने का नया इंचार्ज नियुक्त किया गया है। धामपुर थाने के पहले इंचार्ज राजेश कुमार का गैर-जनपद स्थानांतरण हो गया था, जिसके बाद मृदुल कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
चांदपुर थाने के क्राइम इंस्पेक्टर सर्वेंद्र कुमार शर्मा को बढ़ापुर थाने का नया इंचार्ज नियुक्त किया गया है। यह बदलाव पुलिस लाइन और जिला प्रशासन के समन्वय से किया गया ताकि जिले में प्रभावी कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
पुलिस लाइन से दरोगा अमर सिंह राठौर को थाना कोतवाली शहर बिजनौर का एसएसआई बनाया गया है। इसी प्रकार, पुलिस लाइन से दरोगा पवन कुमार शर्मा को किरतपुर थाने के एसएसआई की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह, जिले के विभिन्न थानों में नए इंचार्ज तैनात किए गए हैं।
एसपी अभिषेक झा का कहना है कि यह फेरबदल कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने, अपराध नियंत्रण और थानों में प्रशासनिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। नए इंचार्ज अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे।
