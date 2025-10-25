Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

बिजनौर पुलिस ने थानेदारों के कार्यक्षेत्र में किया बड़ा फेरबदल, नांगल और धामपुर थाने में नए इंचार्ज तैनात

Bijnor Police: बिजनौर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने जिले के कई थानों में थाना इंचार्जों के कार्यक्षेत्र में बड़ा फेरबदल किया है। नांगल, धामपुर, बढ़ापुर, कोतवाली शहर और किरतपुर थाने में नए इंचार्ज तैनात किए गए हैं, ताकि कानून व्यवस्था और प्रशासनिक मजबूती सुनिश्चित की जा सके।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Aman Pandey

Oct 25, 2025

bijnor police thana incharge transfer 2025

बिजनौर पुलिस ने थानेदारों के कार्यक्षेत्र में किया बड़ा फेरबदल | Image Source - 'FB' @BijnorPolice

Bijnor Police Transfer: बिजनौर पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और पुलिस प्रशासन को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कई थाना इंचार्जों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। यह बदलाव देर रात किया गया और इसमें कई थानों के इंचार्जों की जिम्मेदारी बदल गई है।

सतेंद्र मलिक को नांगल थाने का चार्ज

फेरबदल के तहत, बिजनौर थाने के एसएसआई सतेंद्र मलिक को नांगल थाने का इंचार्ज बनाया गया है। सतेंद्र मलिक पहले बिजनौर थाने में तैनात थे और अब उन्हें नांगल थाने की जिम्मेदारी सौंपकर इलाके में कानून व्यवस्था मजबूत करने का काम दिया गया है।

मृदुल कुमार को धामपुर थाने की जिम्मेदारी

बढ़ापुर थाने के प्रभारी निरीक्षक मृदुल कुमार को धामपुर थाने का नया इंचार्ज नियुक्त किया गया है। धामपुर थाने के पहले इंचार्ज राजेश कुमार का गैर-जनपद स्थानांतरण हो गया था, जिसके बाद मृदुल कुमार को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सर्वेंद्र कुमार शर्मा को बनाया गया बढ़ापुर थाने का इंचार्ज

चांदपुर थाने के क्राइम इंस्पेक्टर सर्वेंद्र कुमार शर्मा को बढ़ापुर थाने का नया इंचार्ज नियुक्त किया गया है। यह बदलाव पुलिस लाइन और जिला प्रशासन के समन्वय से किया गया ताकि जिले में प्रभावी कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

कोतवाली शहर और किरतपुर थाने में भी बदलाव

पुलिस लाइन से दरोगा अमर सिंह राठौर को थाना कोतवाली शहर बिजनौर का एसएसआई बनाया गया है। इसी प्रकार, पुलिस लाइन से दरोगा पवन कुमार शर्मा को किरतपुर थाने के एसएसआई की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरह, जिले के विभिन्न थानों में नए इंचार्ज तैनात किए गए हैं।

कानून व्यवस्था में सुधार

एसपी अभिषेक झा का कहना है कि यह फेरबदल कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने, अपराध नियंत्रण और थानों में प्रशासनिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। नए इंचार्ज अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 09:17 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / बिजनौर पुलिस ने थानेदारों के कार्यक्षेत्र में किया बड़ा फेरबदल, नांगल और धामपुर थाने में नए इंचार्ज तैनात

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

चंद्रशेखर ने कहा था मायावती ने काशीराम को ब्लैकमेल किया, भाई ने छाती पर रखा था पिस्टल? रोहिणी ने 3 मिनट का ऑडियो किया पोस्ट

बिजनोर

उल्टी गिनती शुरू…कल गंदे आदमी का लाऊंगी सच, चंद्रशेखर पर फिर भड़कीं डॉ. रोहिणी, 1 करोड़ का दिया चैलेंज

Chandrasekhar
बिजनोर

बिजनौर में गोवर्धन पूजा की धूम! गोबर से बने पर्वत की पूजा, घर-घर सजा अन्नकूट और मंदिरों में भक्तों की भीड़

govardhan puja 2025 bijnor annakoot celebration lord krishna festival
बिजनोर

दो बच्चों की मां ने 19 साल के प्रेमी संग खाया जहर, अस्पताल में खत्म हुई प्रेमकहानी; गांव में मचा हड़कंप

bijnor married woman 19 year old lover poison love affair death
बिजनोर

‘मैं जज हूं’ बोलकर बैंक में 35 लाख का लोन मांगना पड़ा भारी, फर्जी महिला न्यायाधीश और पेशकार सलाखों के पीछे

bijnor fake woman judge personal loan investigation up
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.