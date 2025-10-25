बिजनौर पुलिस ने थानेदारों के कार्यक्षेत्र में किया बड़ा फेरबदल, नांगल और धामपुर थाने में नए इंचार्ज तैनात

एसपी अभिषेक झा का कहना है कि यह फेरबदल कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने, अपराध नियंत्रण और थानों में प्रशासनिक सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। नए इंचार्ज अपने क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे।