चंद्रशेखर अब जानी दुश्मन बन गई हूं…इंडिया आ रही…पूरी तरह खत्म कर दूंगी तुझे, गर्लफ्रेंड की धमकी

यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर और उनकी कथित एक्स-गर्लफ्रेंड डॉ. रोहिणी घावरी के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला अब सोशल मीडिया पर खुले आरोपों और धमकियों तक पहुंच चुका है। स्विट्जरलैंड में रहने वाली रोहिणी ने दावा किया है कि सांसद चंद्रशेखर ने उनके मां-बाप को जेल भिजवाने की धमकी दी है। इसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर को धोखेबाज, एहसान फरामोश और जानी दुश्मन तक कह दिया। रोहिणी का कहना है कि वह जल्द ही भारत लौट रही हैं और “अपनी ताकत दिखाएंगी।”
रोहिणी ने X (ट्विटर) पर दो पोस्ट शेयर किए हैं, जिन्हें लेकर राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। पहली पोस्ट में उन्होंने चंद्रशेखर की अपने माता-पिता के साथ एक तस्वीर साझा की और लिखा कि मेरे मम्मी-पापा मेरे भगवान है उन्हें थोड़ी भी तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश भी मत करना वरना इंडिया आकर अपनी ताक़त दिखाऊंगी मैं तुझे समझा अमित शाह भी बचा नहीं पाएंगे !
तेरी लड़ाई मुझ से है ना मुझ से लड़ पूरे देश में मेरे खिलाफ FIR करा मेरी हत्या करा दे जो करना है कर पर मेरे परिवार को बीच में मत ला समझा आज उनकी खूशी उनके अच्छे जीवन के लिए मैं यहां कमा रही हूं उनसे दूर हूं मेरे परिवार ने बहुत दुख देखे है तेरे जैसे दलाली के पैसे पर नहीं पलते हम !! मैंने हमेशा तेरे मां बाप का सम्मान किया है आज तक उन्हें कुछ नहीं कहा तो तू भी इस बात का ध्यान रख !!
दूसरी पोस्ट में रोहिणी ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें उनका परिवार चंद्रशेखर को पगड़ी पहना रहा है। वीडियो उनके घर का बताया जा रहा है। इस वीडियो के साथ रोहिणी ने चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि धोखेबाज एहसान फरामोश आदमी। जिन मां बाप ने इतना प्यार सम्मान दिया जिस मां के हाथ की रोटी खायी तूने अब उनको जेल भेजने की धमकी दे रहा है!!
तेरी दुश्मन थी नहीं लेकिन अब जानी दुश्मन बन गई हूं अब तुझे पूरी तरह से ख़त्म करूंगी तू देख बस अब !जब बात मां बाप पर आती है तो बच्चे हर मर्यादा लांघ देते है !! आ रही हूं इंडिया वापस तू wait कर मेरा अब… 😡
यह विवाद नया नहीं है। एक महीने पहले, 23 अक्टूबर को, रोहिणी ने एक कथित ऑडियो भी सार्वजनिक किया था, जिसमें वह दावा करती हैं कि सांसद चंद्रशेखर बहनजी मायावती और कांशीराम साहब के बारे में आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। रोहिणी का आरोप है कि चंद्रशेखर बहुजन आंदोलन को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। ऑडियो में कथित रूप से चंद्रशेखर यह कहते सुनाई देते हैं कि यदि उन्हें उत्तराधिकारी बनाया जाए, तो वे आजाद समाज पार्टी का विलय कर देंगे।
रोहिणी ने यह भी आरोप लगाया था कि चंद्रशेखर अमेरिका के सोनू अंबेडकर की विवादित किताब “कांशीराम साहब की हत्यारन” जाटव समाज में बाँटकर मायावती के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, सांसद चंद्रशेखर की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक सफाई अभी तक सामने नहीं आई है।
बड़ी खबरेंView All
बिजनोर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग