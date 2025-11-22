चंद्रशेखर अब जानी दुश्मन बन गई हूं…इंडिया आ रही…पूरी तरह खत्म कर दूंगी तुझे, गर्लफ्रेंड की धमकी

यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर और उनकी कथित एक्स-गर्लफ्रेंड डॉ. रोहिणी घावरी के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला अब सोशल मीडिया पर खुले आरोपों और धमकियों तक पहुंच चुका है। स्विट्जरलैंड में रहने वाली रोहिणी ने दावा किया है कि सांसद चंद्रशेखर ने उनके मां-बाप को जेल भिजवाने की धमकी दी है। इसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर को धोखेबाज, एहसान फरामोश और जानी दुश्मन तक कह दिया। रोहिणी का कहना है कि वह जल्द ही भारत लौट रही हैं और “अपनी ताकत दिखाएंगी।”