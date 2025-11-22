Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिजनोर

चंद्रशेखर अब जानी दुश्मन बन गई हूं…इंडिया आ रही…पूरी तरह खत्म कर दूंगी तुझे, गर्लफ्रेंड की धमकी

डॉ. रोहिणी घावरी ने सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ अपने बयान को और तीखा करते हुए कहा कि अब वह उनकी जानी दुश्मन बन चुकी हैं। उन्होंने चेतावनी कि अब आपकी जानी दुश्मन बन गई हूं। आपको पूरी तरह खत्म करूंगी। जब बात मां-बाप पर आती है तो बच्चे हर मर्यादा लांघ देते हैं। आ रही हूं इंडिया वापस... अपनी ताकत दिखाऊंगी।

2 min read
Google source verification

बिजनोर

image

Aman Pandey

Nov 22, 2025

यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर और उनकी कथित एक्स-गर्लफ्रेंड डॉ. रोहिणी घावरी के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामला अब सोशल मीडिया पर खुले आरोपों और धमकियों तक पहुंच चुका है। स्विट्जरलैंड में रहने वाली रोहिणी ने दावा किया है कि सांसद चंद्रशेखर ने उनके मां-बाप को जेल भिजवाने की धमकी दी है। इसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर को धोखेबाज, एहसान फरामोश और जानी दुश्मन तक कह दिया। रोहिणी का कहना है कि वह जल्द ही भारत लौट रही हैं और “अपनी ताकत दिखाएंगी।”

'मेरे मम्मी-पापा मेरे भगवान'

रोहिणी ने X (ट्विटर) पर दो पोस्ट शेयर किए हैं, जिन्हें लेकर राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। पहली पोस्ट में उन्होंने चंद्रशेखर की अपने माता-पिता के साथ एक तस्वीर साझा की और लिखा कि मेरे मम्मी-पापा मेरे भगवान है उन्हें थोड़ी भी तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश भी मत करना वरना इंडिया आकर अपनी ताक़त दिखाऊंगी मैं तुझे समझा अमित शाह भी बचा नहीं पाएंगे !

तेरी लड़ाई मुझ से है ना मुझ से लड़ पूरे देश में मेरे ‌खिलाफ FIR करा मेरी हत्या करा दे जो करना है कर पर मेरे परिवार को बीच में मत ला समझा आज उनकी खूशी उनके अच्छे जीवन के लिए मैं यहां कमा रही हूं उनसे दूर हूं मेरे परिवार ने बहुत दुख देखे है तेरे जैसे दलाली के पैसे पर नहीं पलते हम !! मैंने हमेशा तेरे मां बाप का सम्मान किया है आज तक उन्हें कुछ नहीं कहा तो तू भी इस बात का ध्यान रख !!

रोहिणी का दूसरा पोस्ट

दूसरी पोस्ट में रोहिणी ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें उनका परिवार चंद्रशेखर को पगड़ी पहना रहा है। वीडियो उनके घर का बताया जा रहा है। इस वीडियो के साथ रोहिणी ने चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि धोखेबाज एहसान फरामोश आदमी। जिन मां बाप ने इतना प्यार सम्मान दिया जिस मां के हाथ की रोटी खायी तूने अब उनको जेल भेजने की धमकी दे रहा है!!

तेरी दुश्मन थी नहीं लेकिन अब जानी दुश्मन बन गई हूं अब तुझे पूरी तरह से ख़त्म करूंगी तू देख बस अब !जब बात मां बाप पर आती है तो बच्चे हर मर्यादा लांघ देते है !! आ रही हूं इंडिया वापस तू wait कर मेरा अब… 😡

यह विवाद नया नहीं है। एक महीने पहले, 23 अक्टूबर को, रोहिणी ने एक कथित ऑडियो भी सार्वजनिक किया था, जिसमें वह दावा करती हैं कि सांसद चंद्रशेखर बहनजी मायावती और कांशीराम साहब के बारे में आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं। रोहिणी का आरोप है कि चंद्रशेखर बहुजन आंदोलन को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। ऑडियो में कथित रूप से चंद्रशेखर यह कहते सुनाई देते हैं कि यदि उन्हें उत्तराधिकारी बनाया जाए, तो वे आजाद समाज पार्टी का विलय कर देंगे।

रोहिणी ने यह भी आरोप लगाया था कि चंद्रशेखर अमेरिका के सोनू अंबेडकर की विवादित किताब “कांशीराम साहब की हत्यारन” जाटव समाज में बाँटकर मायावती के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, सांसद चंद्रशेखर की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक सफाई अभी तक सामने नहीं आई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

22 Nov 2025 10:07 am

Published on:

22 Nov 2025 10:06 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / चंद्रशेखर अब जानी दुश्मन बन गई हूं…इंडिया आ रही…पूरी तरह खत्म कर दूंगी तुझे, गर्लफ्रेंड की धमकी

बड़ी खबरें

View All

बिजनोर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हाईकोर्ट लखनऊ की सख्ती: बिजनौर DM जसजीत कौर के खिलाफ वारंट जारी, CJM को आदेश- 5 जनवरी को कोर्ट में पेश करो

high court issued warrant against bijnor dm jasjit kaur
बिजनोर

बाघों से परेशान तेंदुए, इनसे परेशान इंसानी आबादी, क्या कहते हैं एक्सपर्ट

Leopard attack in Up
राष्ट्रीय

25 नवंबर तक हर हाल में पूरा हो मतदाता गणना प्रपत्र: डीएम का सख्त निर्देश, टीमें घर-घर जाकर कर रहीं सत्यापन

bijnor voter enumeration form deadline 25 november online sir revision
बिजनोर

दुनिया के सामने गाली देता… केस लड़ने के लिए ब्राह्मणों को ही चुना, रोहिणी घावरी का चंद्रशेखर पर तंज

Rohini Ghaveri VS Chandrashekhar
बिजनोर

पिता का बहू से अफेयर, बेटे को फावड़े से काटकर मार डाला, गांव में मच गई सनसनी; खुलासे के बाद पुलिस भी हैरान

father has affair with daughter-in-law kills son with shovel bijnor
बिजनोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.