चंद्रशेखर ने कहा था मायावती ने काशीराम को ब्लैकमेल किया, भाई ने छाती पर रखा था पिस्टल? रोहिणी ने 3 मिनट का ऑडियो किया पोस्ट

रोहिणी के अनुसार, ऑडियो में सुनी जाने वाली आवाज खुद चंद्रशेखर आजाद की है। दावा है कि बातचीत में चंद्रशेखर, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और कांशीराम साहब को लेकर विवादित बातें कर रहे हैं। ऑडियो में साफ तौर पर चंद्रशेखर कहते हैं कि मायावती काशीराम को ब्लैकमेल करती थी। उनके भाई ने छाती पर पिस्टल रख दी थी। बातचीत के आगे अंश में उनके मुताबिक, चंद्रशेखर यह कहते सुने जा सकते हैं कि “अगर मुझे उत्तराधिकारी बनाया गया। तो मैं आजाद समाज पार्टी को बसपा में मिला दूंगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर अमेरिका में रहने वाले सोनू अंबेडकर की किताब “कांशीराम साहब की हत्यारन” लोगों में बांटकर बहनजी के खिलाफ जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।