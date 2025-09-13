LKG का बच्चा बोला- मम्मी टीचर स्कूल में कहती हैं बोलो- ‘आमीन’

बिजनौर : यूपी के बिजनौर जिले में एक एलकेजी छात्र द्वारा प्रार्थना के बाद ‘आमीन’ कहने पर उसकी मां ने स्कूल में जमकर हंगामा कर दिया। महिला का आरोप है कि स्कूल में बच्चों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ शिक्षा दी जा रही है। वहीं, स्कूल प्रबंधन ने सफाई दी है कि ऐसा पहले होता था, अब नहीं। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है।