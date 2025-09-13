LKG का बच्चा बोला- मम्मी टीचर स्कूल में कहती हैं बोलो- ‘आमीन’

बिजनौर : यूपी के बिजनौर जिले में एक एलकेजी छात्र द्वारा प्रार्थना के बाद ‘आमीन’ कहने पर उसकी मां ने स्कूल में जमकर हंगामा कर दिया। महिला का आरोप है कि स्कूल में बच्चों को उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ शिक्षा दी जा रही है। वहीं, स्कूल प्रबंधन ने सफाई दी है कि ऐसा पहले होता था, अब नहीं। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है।
बिजनौर के मंडावर क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल में एलकेजी में पढ़ने वाला बच्चा हाल ही में घर लौटा तो उसने खाना खाने से पहले प्रार्थना की और अंत में ‘आमीन’ कहा। यह सुनकर उसकी मां हैरान रह गई। पूछने पर बच्चे ने बताया कि स्कूल में शिक्षिका सभी बच्चों को प्रार्थना के बाद ‘आमीन’ बोलने के लिए कहती हैं।
बच्चे की बात सुनकर महिला भड़क उठीं। उनका कहना है कि यह उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है। उन्होंने अगले दिन स्कूल जाकर शिक्षिका और प्रबंधन से इस बारे में शिकायत की और स्कूल गेट पर जमकर हंगामा किया।
महिला की शिकायत पर स्कूल प्रबंधन ने कहा कि कुछ समय पहले तक बच्चों को ‘आमीन’ बोलने को कहा जाता था, लेकिन अब यह प्रथा बंद कर दी गई है। प्रबंधन ने साफ किया कि किसी भी छात्र पर किसी धार्मिक शब्द का प्रयोग करने का दबाव नहीं डाला जा रहा है।
महिला ने मांग की है कि स्कूल इस मामले पर लिखित रूप में स्पष्टीकरण दे और सुनिश्चित करे कि भविष्य में ऐसा दोबारा न हो। फिलहाल इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन घटना ने क्षेत्र में धार्मिक शिक्षा को लेकर बहस छेड़ दी है।