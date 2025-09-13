Patrika LogoSwitch to English

ग्रेटर नोएडा

पार्किंग में खड़ी स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग, अफरा-तफरी मचने से बचा बड़ा हादसा;VIDEO

ग्रेटर नोएडा की वेस्ट लॉ रेजिडेंशियल सोसाइटी सोसायटी में खड़ी एक स्कार्पियो में आग लग। आग लगने से कार जलकर खाक हो गई। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है।

ग्रेटर नोएडा

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 13, 2025

धू धू कर जली स्कार्पियो।
धू धू कर जली स्कार्पियो।

ग्रेटर नोएडा की वेस्ट लॉ रेजिडेंशियल सोसाइटी में शुक्रवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब ओपन पार्किंग में खड़ी एक स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते गाड़ी धू-धू कर जलने लगी, जिससे सोसाइटी में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि समय रहते दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई।

जानकारी के अनुसार, गाड़ी का मालिक स्कॉर्पियो को पार्किंग में खड़ा कर अपने फ्लैट में चला गया था। इसी दौरान अचानक गाड़ी से लपटें उठने लगीं। आग इतनी तेज थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। घटना का एक वीडियो सोसाइटी के किसी निवासी ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

शॉर्ट सर्किट हो सकता है कारण

प्रारंभिक जांच में पुलिस ने आग लगने का कारण गाड़ी की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने की संभावना जताई है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। गाड़ी के आसपास अन्य वाहन भी खड़े थे, लेकिन समय रहते आग पर काबू पाने से एक बड़ा हादसा टल गया।

स्थानीय लोगों ने हटाई अपनी गाड़ियां

आग लगने की सूचना मिलते ही सोसाइटी के निवासियों ने फौरन अपनी-अपनी गाड़ियां सुरक्षित स्थानों पर हटाईं और पुलिस व फायर ब्रिगेड को सूचित किया। दमकल विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया और स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित कर लिया।

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

पुलिस के अनुसार, आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को तुरंत मौके पर भेजा गया। जांच में पता चला कि जिस समय आग लगी, गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है ताकि आग लगने के सटीक कारण का पता लगाया जा सके।

Published on:

13 Sept 2025 01:47 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Greater Noida / पार्किंग में खड़ी स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग, अफरा-तफरी मचने से बचा बड़ा हादसा;VIDEO

