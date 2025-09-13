पार्किंग में खड़ी स्कॉर्पियो में लगी भीषण आग, अफरा-तफरी मचने से बचा बड़ा हादसा;VIDEO

जानकारी के अनुसार, गाड़ी का मालिक स्कॉर्पियो को पार्किंग में खड़ा कर अपने फ्लैट में चला गया था। इसी दौरान अचानक गाड़ी से लपटें उठने लगीं। आग इतनी तेज थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। घटना का एक वीडियो सोसाइटी के किसी निवासी ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।