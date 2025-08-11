UP Crime News: शराब के नशे में मां संग ‘घिनौनी हरकत’! यूपी में हैवान बेटे को दी खौफनाक सजा, गांव में छाया सन्नाटा

Mother kills son drunken assault case bijnor UP: उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया है। यहां 56 वर्षीय महिला ने अपने 32 वर्षीय बेटे की धारदार हथियार से हत्या कर दी। आरोप है कि बेटा शराब के नशे में अपनी ही मां के साथ कई बार घिनौनी हरकत करता था। यह मामला सामने आने के बाद गांव में सनसनी और सन्नाटा दोनों छा गया है।