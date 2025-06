बिजनौर में एक घंटे की तेज बारिश, तापमान में 10 डिग्री की गिरावट, किसानों और आम लोगों को राहत

Bijnor News: यूपी के बिजनौर में रविवार सुबह तेज बारिश से मौसम ने करवट ली। एक घंटे की बारिश से तापमान 10 डिग्री गिरकर 27 डिग्री हो गया। गर्मी से राहत मिली, बिजली आपूर्ति बेहतर होने की उम्मीद है और किसानों को फसलों में फायदा पहुंचा है।

बिजनोर•Jun 15, 2025

One hour of heavy rain in Bijnor: बिजनौर जिले में रविवार सुबह 8 बजे अचानक मौसम ने करवट ली। आसमान में काले बादलों का डेरा छा गया और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। शहर सहित नांगल, नहटौर, धामपुर और कोतवाली देहात क्षेत्र में करीब एक घंटे तक मूसलधार बारिश हुई। इसके बाद भी रिमझिम बूंदाबांदी का सिलसिला कुछ समय तक जारी रहा।

तापमान में भारी गिरावट दर्ज इस बारिश के चलते तापमान में एकमुश्त 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। कृषि अनुसंधान केंद्र नगीना के अनुसार, जहां 12 जून तक अधिकतम तापमान 37.8 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ था, वहीं 13 जून को यह घटकर 27 डिग्री तक पहुंच गया। न्यूनतम तापमान भी 21.4 से 28.4 डिग्री के बीच रहा। बिजली व्यवस्था में संभावित सुधार पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी के कारण बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमराई हुई थी। कई-कई घंटे की कटौती से लोग परेशान थे। बारिश के कारण मौसम ठंडा हो गया है, जिससे बिजली उपकरणों पर दबाव कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे विद्युत आपूर्ति में सुधार की संभावना बन रही है। किसानों को फसलों में मिला लाभ तेज बारिश ने किसानों के चेहरों पर भी मुस्कान ला दी है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, इस समय की बारिश खरीफ की बुआई के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। खेतों में नमी बढ़ने से फसलों को पोषण मिलेगा और किसानों को अतिरिक्त सिंचाई पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। लोगों और मजदूरों को गर्मी से राहत लगातार झुलसा रही गर्मी के बीच इस बारिश ने आम लोगों के साथ-साथ दिहाड़ी मजदूरों को भी राहत दी है। मौसम सुहाना हो गया है और ठंडी हवाएं वातावरण को तरोताजा कर रही हैं। चांदपुर और नूरपुर क्षेत्रों में अभी भी घने बादलों का डेरा है, जिससे आने वाले घंटों में और बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

