पति के आत्महत्या का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी पत्नी, पहले बेटे को खिलाया जहर फिर खुद खा कर दी जान

बिजनौर जिले के मंडावर थाना क्षेत्र के मोहंडिया गांव में रविवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां मानसिक तनाव से जूझ रही 25 वर्षीय लक्ष्मी ने अपने सात साल के बेटे वासु को जहरीला पदार्थ पिला दिया और खुद भी वही जहर खा लिया। कुछ ही देर में उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। बच्चे के दर्द से चीखने पर पड़ोसी और परिजन मौके पर पहुंचे तो दोनों अचेत अवस्था में पड़े मिले। घबराए हुए परिवारजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम गांव पहुंची और मां-बेटे को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत देखते हुए दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहां पहुंचने पर लक्ष्मी की मौत हो गई। जबकि बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है।