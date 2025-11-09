Patrika LogoSwitch to English

बिजनोर

पति के आत्महत्या का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी पत्नी, पहले बेटे को खिलाया जहर फिर खुद खा कर दी जान

मोहंडिया गांव में पति की मौत से टूट चुकी लक्ष्मी ने रविवार को अपने मासूम बेटे को जहर पिलाकर खुद भी जहर खा लिया। मां की मौत हो गई। बच्चा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। घरेलू कलह और डिप्रेशन से जुड़ी यह घटना गांव में सन्नाटा छोड़

बिजनोर

image

Mahendra Tiwari

Nov 09, 2025

Bijnor-news

सांकेतिक फोटो जेनरेट Ai

बिजनौर जिले के मंडावर थाना क्षेत्र के मोहंडिया गांव में रविवार को दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां मानसिक तनाव से जूझ रही 25 वर्षीय लक्ष्मी ने अपने सात साल के बेटे वासु को जहरीला पदार्थ पिला दिया और खुद भी वही जहर खा लिया। कुछ ही देर में उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। बच्चे के दर्द से चीखने पर पड़ोसी और परिजन मौके पर पहुंचे तो दोनों अचेत अवस्था में पड़े मिले। घबराए हुए परिवारजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम गांव पहुंची और मां-बेटे को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर हालत देखते हुए दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया। वहां पहुंचने पर लक्ष्मी की मौत हो गई। जबकि बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है।

परिवार के लोगों ने बताया कि लक्ष्मी पिछले कई महीनों से मानसिक रूप से टूट चुकी थी। करीब आठ महीने पहले उसके पति मोनू ने घरेलू विवाद के बाद खुदकुशी कर ली थी। इलाज के दौरान उसकी मौत ने लक्ष्मी को अंदर तक हिला दिया था। पति की मौत के बाद वह अपने सास-ससुर और तीन बच्चों के साथ रह रही थी। परंतु तनाव से उबर नहीं सकी। परिजन बताते हैं कि कई बार उसे समझाने की कोशिश की गई। लेकिन वह भीतर से बेहद अकेलापन महसूस करती थी।

पुलिस डिप्रेशन और पारिवारिक कलह दोनों बिंदुओं पर कर रही जांच

रविवार को अचानक उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया। जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला डिप्रेशन और पारिवारिक कलह से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। घटनास्थल से कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए हैं। पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। गांव में इस घटना से लोगों में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी यही सवाल पूछ रहे हैं कि एक मां आखिर किस हद तक टूट गई होगी कि उसने अपने बेटे को भी इस त्रासदी में शामिल कर लिया।

09 Nov 2025 07:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bijnor / पति के आत्महत्या का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी पत्नी, पहले बेटे को खिलाया जहर फिर खुद खा कर दी जान

