Bijnor: शादी में बग्घी पर नोट लगाने को लेकर हंगामा, दूल्हे ने साले को पीटा, शादी से किया इनकार

Bijnor News: यूपी के बिजनौर में एक शादी समारोह उस वक्त विवाद में बदल गया जब दूल्हे ने बग्घी पर नोट लगाने के दौरान पगड़ी हिलने पर दुल्हन के भाई से मारपीट की और शादी से इनकार कर दिया।

बिजनोर•Jun 17, 2025 / 12:53 pm• Mohd Danish

Bijnor: शादी में बग्घी पर नोट लगाने को लेकर हंगामा | Image Source – Social Media

Uproar over putting notes on carriage at wedding in Bijnor: बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र के एक गांव में शादी समारोह आयोजित किया गया था। मुरादाबाद के थाना कांठ क्षेत्र से दूल्हा आलोक, जो राजे का पुत्र है, जयपाल की पुत्री से विवाह करने पहुंचा था।

नोट लगाने के दौरान बिगड़ा माहौल जब दूल्हा बग्घी पर बैठा, तो दुल्हन का भाई परंपरा के अनुसार नोट लगाने के लिए ऊपर चढ़ा। उतरते वक्त संतुलन बिगड़ने से उसकी टक्कर से दूल्हे की पगड़ी हिल गई, जिससे दूल्हा नाराज हो गया। छोटी सी बात बनी बवाल की वजह इस मामूली घटना पर दूल्हे ने गुस्से में आकर दुल्हन के भाई से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान साला घायल हो गया और दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी और धक्का-मुक्की हुई। शादी से मुकरा दूल्हा, पहुंची पुलिस मारपीट के बाद दूल्हा न केवल शादी से पीछे हट गया, बल्कि विवाद और भी बढ़ गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। दूल्हा और उसके पिता हिरासत में पुलिस ने दूल्हा आलोक और उसके पिता को हिरासत में लिया और थाने ले आई। मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। यह भी पढ़ें यूपी के इन जिलों में झमाझम बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, जानें अपने शहर के मौसम का हाल थाने में सुलह की कोशिशें जारी थाना प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार के अनुसार, दोनों पक्षों को मंगलवार सुबह 10 बजे थाने बुलाया गया है और सुलह की बातचीत जारी है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार के अनुसार, दोनों पक्षों को मंगलवार सुबह 10 बजे थाने बुलाया गया है और सुलह की बातचीत जारी है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।