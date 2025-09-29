Rajasthan: 15 फीट लंबी तलवार… 10 फीट की ढाल, 75 फीट ऊंचे रावण का रिमोट से होगा दहन

भीनासर दशहरा उत्सव के लिए रावण के पुतले को थर्माकोल, बांस, सुतली, फेविकोल, कागज, कलर फुल अबरी इत्यादि से तैयार किया जा रहा है। करीब 25 से 30 कार्यकर्ता रात-दिन पुतले को तैयार करने में जुटे हुए हैं। यहां दशहरा के दिन बड़ी संख्या में लोग उत्सव स्थल पर मौजूद रहते हैं। पुतला बनाने की टीम में हरिओम सुथार, घनश्याम सुथार, कुसम कांत जोशी, जगदीश सुथार, विष्णु सुथार, पुखराज सुथार, हेमेन्द्र जोशी, जे पी सुथार, श्रीधर सोलंकी, सीताराम, बंटी, मेघराज, किशन सेवग, विदित, कुशल, नरेश पंवार, अभिमन्यु, सूर्य प्रकाश, कमल, आशीष, दिनेश, पुष्पेन्द्र सिंह आदि कार्यकर्ता जुटे हैं।