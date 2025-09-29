बीकानेर-जयपुर के बीच एक और रोडवेज बस सेवा शुरू, कई जिले के लोगों मिलेगा लाभ, बुजुर्गों व महिलाओं को किराए में छूट

बीकानेर। बीकानेर से जयपुर और जयपुर से बीकानेर के लिए रोडवेज की एक बस सेवा शुरू हुई है। यह बस बीकानेर से जयपुर छह घंटे में पहुंचेगी। बस फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ बाइपास से होकर जाएगी। बस को सोमवार को विद्याधर नगर डिपो जयपुर के मुख्य प्रबंधक पवन तिवाड़ी, यातायात निरीक्षक मुदित कटोड़ा एवं यातायात प्रबंधक नंदकिशोर मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।