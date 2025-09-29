बीकानेर-जयपुर के बीच एक और रोडवेज बस सेवा शुरू, कई जिले के लोगों मिलेगा लाभ, बुजुर्गों व महिलाओं को किराए में छूट

बीकानेर-जयपुर के बीच नई रोडवेज बस (फोटो-पत्रिका)
बीकानेर। बीकानेर से जयपुर और जयपुर से बीकानेर के लिए रोडवेज की एक बस सेवा शुरू हुई है। यह बस बीकानेर से जयपुर छह घंटे में पहुंचेगी। बस फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ बाइपास से होकर जाएगी। बस को सोमवार को विद्याधर नगर डिपो जयपुर के मुख्य प्रबंधक पवन तिवाड़ी, यातायात निरीक्षक मुदित कटोड़ा एवं यातायात प्रबंधक नंदकिशोर मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
यातायात निरीक्षक मुदित कटोड़ा ने बताया कि यात्रीभार एवं त्योहारी सीजन को देखते हुए जयपुर से बीकानेर के लिए एक और बस सेवा शुरू की गई है। यह बस जयपुर से सुबह साढ़े पांच बजे रवाना होगी। बस सात बजे सीकर और दोपहर 12 बजे बीकानेर पहुंचेगी।
यह बस फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ बाइपास होते हुए रतनगढ़ पहुंचेगी। रतनगढ़ बस स्टैंड पर दो मिनट का ठहराव करेगी। वहां से राजलदेसर, श्रीडूंगरगढ़ होते हुए बीकानेर आएगी। वहीं बीकानेर से दोपहर तीन बजकर 50 मिनट पर जयपुर के लिए रवाना होगी। श्रीडूंगरगढ़, राजलदेसर, रतनगढ़ होते हुए सीकर और वहां से जयपुर आएगी। बस रात दस बजे जयपुर पहुंचेगी।
यातायात निरीक्षक कटोड़ा ने बताया कि साधारण श्रेणी की बस सुविधा शुरू की है। बस में महिलाओं व बुजुर्गों को किराए में रियायत दी जाएगी। बस फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ बाइपास होने से यात्रा में समय कम लगेगा।
