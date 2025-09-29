Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

बीकानेर-जयपुर के बीच एक और रोडवेज बस सेवा शुरू, कई जिले के लोगों मिलेगा लाभ, बुजुर्गों व महिलाओं को किराए में छूट

यातायात निरीक्षक मुदित कटोड़ा ने बताया कि यात्रीभार एवं त्योहारी सीजन को देखते हुए जयपुर से बीकानेर के लिए एक और बस सेवा शुरू की गई है। यह बस जयपुर से सुबह साढ़े पांच बजे रवाना होगी।

less than 1 minute read

बीकानेर

image

Kamal Mishra

Sep 29, 2025

Bikaner bus

बीकानेर-जयपुर के बीच नई रोडवेज बस (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। बीकानेर से जयपुर और जयपुर से बीकानेर के लिए रोडवेज की एक बस सेवा शुरू हुई है। यह बस बीकानेर से जयपुर छह घंटे में पहुंचेगी। बस फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ बाइपास से होकर जाएगी। बस को सोमवार को विद्याधर नगर डिपो जयपुर के मुख्य प्रबंधक पवन तिवाड़ी, यातायात निरीक्षक मुदित कटोड़ा एवं यातायात प्रबंधक नंदकिशोर मीणा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

यातायात निरीक्षक मुदित कटोड़ा ने बताया कि यात्रीभार एवं त्योहारी सीजन को देखते हुए जयपुर से बीकानेर के लिए एक और बस सेवा शुरू की गई है। यह बस जयपुर से सुबह साढ़े पांच बजे रवाना होगी। बस सात बजे सीकर और दोपहर 12 बजे बीकानेर पहुंचेगी।

इन जगहों से होकर गुजरेगी बस

यह बस फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ बाइपास होते हुए रतनगढ़ पहुंचेगी। रतनगढ़ बस स्टैंड पर दो मिनट का ठहराव करेगी। वहां से राजलदेसर, श्रीडूंगरगढ़ होते हुए बीकानेर आएगी। वहीं बीकानेर से दोपहर तीन बजकर 50 मिनट पर जयपुर के लिए रवाना होगी। श्रीडूंगरगढ़, राजलदेसर, रतनगढ़ होते हुए सीकर और वहां से जयपुर आएगी। बस रात दस बजे जयपुर पहुंचेगी।

बुजुर्गों व महिलाओं को किराए में छूट

यातायात निरीक्षक कटोड़ा ने बताया कि साधारण श्रेणी की बस सुविधा शुरू की है। बस में महिलाओं व बुजुर्गों को किराए में रियायत दी जाएगी। बस फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ बाइपास होने से यात्रा में समय कम लगेगा।

ये भी पढ़ें

2026 तक इस रूट पर दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक ट्रेनें, 143 करोड़ की योजना से मिलेगी दिल्ली-मुंबई से सीधी कनेक्टिविटी
दौसा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Sept 2025 08:35 pm

Published on:

29 Sept 2025 08:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / बीकानेर-जयपुर के बीच एक और रोडवेज बस सेवा शुरू, कई जिले के लोगों मिलेगा लाभ, बुजुर्गों व महिलाओं को किराए में छूट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: 15 फीट लंबी तलवार… 10 फीट की ढाल, 75 फीट ऊंचे रावण का रिमोट से होगा दहन

Bikaner Ravan
बीकानेर

Rajasthan: 11,838 उप प्राचार्यों को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, जल्द करना होगा यह काम, आदेश जारी

Rajasthan Education Department
बीकानेर

Rajasthan: FASTag या फास्ट ठगी ? गैराज में खड़ी गाड़ियों के भी कट रहे टोल टैक्स

Fastag
बीकानेर

Rajasthan: बीकानेर में डोटासरा ने जाने रामेश्वर डूडी के हालचाल, कुछ देर बाद कार्यकर्ता ने दिया इस्तीफा; जानें वजह

Govind Singh Dotasara
बीकानेर

हे मां! नवरात्र में झकझोर देने वाली घटनाओं से हर कोई सन्न, भीलवाड़ा, पाली के बाद अब बीकानेर में नवजात को फेंका

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.