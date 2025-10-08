Bikaner News: बिजली विभाग के 5 कर्मियों पर गिरी गाज, नोखा के जेईएन सस्पेंड, बिजली चोरी का लगा आरोप

प्रबंध निदेशक ने तय सीमा में कार्य पूरे कराने और स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में फैली भ्रांतियों को दूर करने के निर्देश दिए। लंबित कृषि कनेक्शनों पर असंतोष व्यक्त करते हुए प्रबंध निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को रबी सीजन से पहले सभी लंबित कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने विजिलेंस टीम बनाकर उपभोक्ताओं से बकाया वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में तकनीकी निदेशक वी के छंगाणी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय ) अशोक गोयल, अधीक्षण अभियंता भूपेंद्र भारद्वाज सहित कई अभियंता मौजूद रहे।