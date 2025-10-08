Bikaner News: बिजली विभाग के 5 कर्मियों पर गिरी गाज, नोखा के जेईएन सस्पेंड, बिजली चोरी का लगा आरोप

बैठक के दौरान की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)
बीकानेर। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक डॉ. भंवरलाल बुधवार को बीकानेर दौरे पर रहे। उन्होंने जयपुर रोड स्थित जोधपुर डिस्कॉम संभागीय मुख्य अभियंता कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। डिस्कॉम के कामकाज की समीक्षा के दौरान प्रबंध निदेशक ने नोखा के जेईएन सहित दो कार्मिकों को निलम्बित करने तथा तीन अभियंताओं को चार्जशीट जारी करने के आदेश दिए।
बैठक में नोखा के काकड़ा गांव में एक साथ 8 अवैध ट्रांसफार्मर उपयोग कर बिजली चोरी का मामला सामने आने पर निदेशक ने नाराजगी जताई। उन्होंने इसके लिए नोखा के कनिष्ठ अभियंता अजयपाल सिंह व तकनीकी कर्मचारी राजेंद्र कुमार को जिम्मेदार मानते हुए निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित कर दी।
लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने पर सहायक अभियंता (पवस) नापासर, सहायक अभियंता (ग्रामीण) नोखा तथा कनिष्ठ अभियंता भामटसर को चार्जशीट देने के लिए निर्देश तकनीकी निदेशक को दिए। अब इनके खिलाफ विभागीय जांच की जाएगी। वहीं चार्जशीट का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई हो सकती है।
प्रबंध निदेशक ने तय सीमा में कार्य पूरे कराने और स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में फैली भ्रांतियों को दूर करने के निर्देश दिए। लंबित कृषि कनेक्शनों पर असंतोष व्यक्त करते हुए प्रबंध निदेशक ने संबंधित अधिकारियों को रबी सीजन से पहले सभी लंबित कनेक्शन जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने विजिलेंस टीम बनाकर उपभोक्ताओं से बकाया वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में तकनीकी निदेशक वी के छंगाणी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय ) अशोक गोयल, अधीक्षण अभियंता भूपेंद्र भारद्वाज सहित कई अभियंता मौजूद रहे।
