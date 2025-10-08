Rajasthan: पत्नी और 3 बच्चों के साथ युवक के इंदिरा नहर में कूदने की आशंका, इलाके में फैली सनसनी… SDRF तलाश में जुटी

नहर में तलाश करती एसडीआरएफ की टीम (फोटो-पत्रिका)
श्रीगंगानगर। जिले के बीरमाना इलाके में इंदिरा गांधी मुख्य नहर की 285 आरडी के पास बुधवार को एक ही परिवार के पांच सदस्यों के नहर में कूदने की आशंका से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार, 8 बीजीडी निवासी तिरवेदर पुत्र हुक्माराम (32), उसकी पत्नी समीरा (28), पुत्री निकिता (10), प्राची (8) और पुत्र प्रिंस (4) बुधवार सुबह मोटरसाइकिल से अपने गांव से निकले थे।
बताया जा रहा है कि तिरवेदर ने किसी पारिवारिक तनाव के चलते नहर किनारे पहुंचकर एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने अपने परिवार सहित नहर में कूदने की बात कही। वीडियो में उसने अपने पिता और भाइयों पर गंभीर आरोप लगाया है। उसने कहा कि उसने प्लाट खरीदे और मकान बनवाए फिर भी घर के लोग उसे परेशान कर रहे हैं। युवक ने इस घटना का जिम्मेदार अपने परिवार वालों को ठहराया है।
वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। वीडियो वायरल होने के कुछ देर बाद तिरवेदर का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो गया। परिजनों ने तुरंत राजियासर पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंचे।
स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि सुबह करीब साढ़े नौ बजे तिरवेदर ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 285 आरडी बस स्टैंड के पास स्थित दुकान से बच्चों के लिए कुरकुरे और चिप्स खरीदे थे। सूचना मिलते ही थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और एसडीआरएफ को रेस्क्यू के लिए बुलाया। देर रात तक नहर में सर्च अभियान जारी रहा, लेकिन परिवार का कोई सुराग नहीं लग सका।
पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि घटना के क्रम की पुष्टि हो सके। वहीं, एफएसएल टीम भी श्रीगंगानगर से मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। दूसरी ओर, परिजन रिश्तेदारों और आस-पास के क्षेत्रों में बच्चों और दंपती की तलाश कर रहे हैं। प्रशासन ने नहर क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है।
