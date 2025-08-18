राजस्थान में दर्दनाक हादसा, बस से गिरी 7 साल की मासूम, तेज रफ्तार कैंपर ने कुचला, मौके पर मौत

इस बस में राजू देवी (बालिका की ताई) व 7 साल की बालिका मनीषा सवार थे। दोनों 17 केएचएम दंतौर जा रहे थे। तभी सामने से एक कैंपर गाड़ी आई और बस अनियंत्रित हो गई। इस दौरान 7 वर्षीय बालिका मनीषा बस से बाहर गिर गई। तभी सामने से आ रही कैंपर गाड़ी ने उस बालिका को कुचल दिया। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कैंपर गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो गया।