बीकानेर

राजस्थान में दर्दनाक हादसा, बस से गिरी 7 साल की मासूम, तेज रफ्तार कैंपर ने कुचला, मौके पर मौत

सूचना मिलते ही खाजूवाला पुलिस मौके पहुंची। बच्ची के शव को राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया गया।

बीकानेर

Rakesh Mishra

Aug 18, 2025

राजस्थान के बीकानेर के खाजूवाला के चक 18 केजेडी के पास बस में सवार 7 साल की बालिका गिर गई। इस दौरान वहां से गुजर रही कैंपर गाड़ी के नीचे आने से उसकी मौत हो गई है। थानाधिकारी सुरेन्द्र कुमार प्रजापत ने बताया कि खाजूवाला-दंतौर सड़क मार्ग पर 18 केजेडी के पास नहर की पुलिया के नजदीक खाजूवाला की ओर से एक बस जा रही थी।

इस बस में राजू देवी (बालिका की ताई) व 7 साल की बालिका मनीषा सवार थे। दोनों 17 केएचएम दंतौर जा रहे थे। तभी सामने से एक कैंपर गाड़ी आई और बस अनियंत्रित हो गई। इस दौरान 7 वर्षीय बालिका मनीषा बस से बाहर गिर गई। तभी सामने से आ रही कैंपर गाड़ी ने उस बालिका को कुचल दिया। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कैंपर गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को लेकर फरार हो गया।

चालक की तलाश जारी

सूचना मिलते ही खाजूवाला पुलिस मौके पहुंची। बच्ची के शव को राजकीय चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों के पहुंचने पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया तथा परिजनों की शिकायत पर बस चालक व कैंपर गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस कैंपर गाड़ी के चालक की तलाश में जुटी है।

Updated on:

18 Aug 2025 05:37 pm

Published on:

18 Aug 2025 05:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / राजस्थान में दर्दनाक हादसा, बस से गिरी 7 साल की मासूम, तेज रफ्तार कैंपर ने कुचला, मौके पर मौत

