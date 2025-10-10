Bikaner News: सौर ऊर्जा परियोजना के नाम पर 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान की आशंका

बीकानेर। सौर ऊर्जा परियोजना के नाम पर सूडसर इलाके में करोड़ों रुपये की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जयपुर निवासी अंशुल पुत्र राधेराम गोदारा ने जोधपुर, गाजियाबाद और कोलकाता के पांच आरोपियों के खिलाफ सेरूणा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिवादी का आरोप है कि इन लोगों ने उसकी कंपनी एग्रोसन एनर्जी लैंड डेवलपर्स के माध्यम से सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी की है।