Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Bikaner News: सौर ऊर्जा परियोजना के नाम पर 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान की आशंका

राजस्थान के बीकानेर जिले में सौर ऊर्जा परियोजना के नाम पर 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में दंपति समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ एक कंपनी के मालिक ने सेरूणा थाने में केस दर्ज कराया है।

less than 1 minute read

बीकानेर

image

Kamal Mishra

Oct 10, 2025

solar Plant

फाइल फोटो-पत्रिका

बीकानेर। सौर ऊर्जा परियोजना के नाम पर सूडसर इलाके में करोड़ों रुपये की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जयपुर निवासी अंशुल पुत्र राधेराम गोदारा ने जोधपुर, गाजियाबाद और कोलकाता के पांच आरोपियों के खिलाफ सेरूणा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। परिवादी का आरोप है कि इन लोगों ने उसकी कंपनी एग्रोसन एनर्जी लैंड डेवलपर्स के माध्यम से सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने के नाम पर लाखों रुपये की धोखाधड़ी की है।

अंशुल के अनुसार, आरोपियों ने पूनरासर और राजपुरा के बीच 125 बीघा भूमि को सौर ऊर्जा परियोजना के लिए तैयार बताकर 35 मेगावॉट क्षमता के प्लांट का कार्य दिखाया। उन्होंने दावा किया कि यह प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है और इसके आधार पर पब्लिक इश्यू लाने की संभावना जताई, जिससे कंपनी को निवेश और बड़ा लाभ मिलेगा। इसी झांसे में आकर परिवादी ने आर्थिक लेन-देन किया।

ऐसे की गई धोखाधड़ी

शिकायत के मुताबिक, आरोपियों ने लीजशुदा भूमि के 29 वर्षों का किराया (करीब 7 से 9 करोड़ रुपये) चुकाने की जिम्मेदारी और अग्रिम भुगतान के चेक परिवादी से ले लिए। इसके साथ ही, ग्रिड सब स्टेशन से 35 मेगावॉट विद्युत कनेक्टिविटी अपने नाम पर रिजर्व करवाई, जिससे संभावित निवेशकों और अन्य उत्पादकों को नुकसान हुआ। इससे न केवल परिवादी को आर्थिक हानि हुई बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान होने की आशंका है।

झूठे कागज दिखाकर लिए गए पैसे

परिवादी ने आरोप लगाया कि इस धोखाधड़ी से उसकी कंपनी का समय, पूंजी, प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि बुरी तरह प्रभावित हुई। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने 80 लाख रुपये उधार लेकर अमानत में खयानत की और झूठे दस्तावेजों के आधार पर रुपये हड़प लिए।

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच का जिम्मा थानाधिकारी पवन कुमार शर्मा को सौंपा है। प्रारंभिक जांच में कई वित्तीय दस्तावेजों और अनुबंधों की जांच की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan News : रमेश रूलानिया हत्याकांड मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार
कुचामन शहर
Ramesh Rulaniya Murder case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2025 09:45 pm

Published on:

10 Oct 2025 09:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Bikaner News: सौर ऊर्जा परियोजना के नाम पर 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान की आशंका

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: दिवाली पर सरकारी शिक्षकों को एक आदेश ने दिया टेंशन… अचानक से लगा छुट्टियों पर ब्रेक

teachers
बीकानेर

राजस्थान के लिए आइआरसीटीसी का तोहफा, सिर्फ इतने पैसे में घूमें दुबई-अबू धाबी, तुरंत कराएं बुकिंग

IRCTC Rajasthan Gift Travel Jaipur to Dubai and Abu Dhabi for just this much money book immediately
बीकानेर

Rajasthan: भाजपा नेताओं से वसुंधरा राजे का वादा, कहा- गोचर पुरानी धरोहर, मुख्यमंंत्री से बात करने मैं साथ चलूंगी

Vasundhara Raje
बीकानेर

India-Russia military exercise : भारत-रूस का बीकानेर में संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘इंद्र-2025’ शुरू, आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने की दी जा रही ट्रेनिंग

India-Russia joint military exercise Indra 2025
बीकानेर

Rajasthan: अंता से नरेश मीणा को नहीं मिला टिकट, सुखजिंदर रंधावा ने ली चुटकी; बोले- ट्विटर पर MLA पैदा नहीं होते

Naresh Meena and Sukhjinder Singh Randhawa
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.