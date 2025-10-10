Rajasthan News : रमेश रूलानिया हत्याकांड मामले में पुलिस का बड़ा खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार

गत 7 अक्टूबर को व्यापारी की हत्या करने के बाद में आरोपी लग्जरी कार से फरार हो गए। घटना के लिए कार उपलब्ध करवाने के साथ ही अन्य आरोप में पुलिस ने खुशीराम पुत्र मदनलाल जाट व दिनेश चौधरी पुत्र रसीलाल जाट निवासी जोला टोंक को गिरफ्तार किया है। साथ ही अन्य गिरफ्तार आरोपियों ने बदमाशों के लिए मोबाइल की व्यवस्था की थी। एसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी गणपत गुर्जर, धर्मेन्द्र गुर्जर, जुबेर अहमद व महेश गुर्जर अभी फरार है। गिरफ्तार किए गए 7 आरोपियों से पुलिस को किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं मिला है। एसपी से नरैना थाना क्षेत्र में मिली जिगाना पिस्टल को लेकर सवाल करने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।