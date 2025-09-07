Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

शहर की सभी सड़कें ठीक हों, नहीं तो ठेकेदार पर एफआइआर, किसने लगाई क्लास कि मच गया हड़कंप

बीकानेर जिले के प्रभारी सचिव कृष्ण कुणाल ने शनिवार को जिले के अधिकारियों के साथ बैठक में साफ कहा कि शहर की सभी सड़कें इसी महीने रिपेयर होनी चाहिए।

बीकानेर

Brijesh Singh

Sep 07, 2025

बीकानेर जिले के प्रभारी सचिव कृष्ण कुणाल ने शनिवार को जिले के अधिकारियों के साथ बैठक में साफ कहा कि शहर की सभी सड़कें इसी महीने रिपेयर होनी चाहिए। इसके लिए वार्ड वाइज आरएएस और जिला स्तरीय अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि डीएलपी (डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड) के तहत सड़कें तुरंत ठेकेदारों से ठीक करवाएं। अगर ठेकेदार सड़क ठीक नहीं करेगा, तो एफआइआर दर्ज की जाएगी। प्रभारी सचिव ने कहा कि अधिकारियों को ठेकेदारों के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। सड़क मरम्मत का काम तत्काल शुरू करवाना होगा। उन्होंने डब्ल्यूडी के चारों डिवीजन के अधिकारियों को शहर में लाकर सड़क मरम्मत का काम तेज गति से करने के निर्देश एसई को दिए गए।

सामुदायिक सहभागिता भी जरूरी

प्रभारी सचिव ने कहा कि सड़क मरम्मत और सफाई में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करें। इसमें गणमान्य लोग और कॉलेज स्टूडेंट्स शामिल किए जा सकते हैं। बैठक में पंच गौरव, गांव चलो अभियान, शहर चलो अभियान, सहकारिता सदस्यता अभियान, बजट घोषणाएं, संपर्क पोर्टल, ई-फाइलिंग की समीक्षा भी की गई। नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष ने बताया कि एक्स्ट्रा ट्रैक्टर्स, टीपर्स और मैन पावर लगाकर सफाई करवाई जा रही है। धार्मिक यात्रा पर गए कार्मिक कल तक लौट आएंगे। वार्षिक दर अनुबंध (एआरसी) के तहत 7.5 करोड़ की लागत से सड़क पैचवर्क बारिश के बाद शुरू होगा। सड़क निर्माण से संबंधित 51 कार्य 13.5 करोड़ की लागत से चल रहे हैं।

बीडीए और पीडब्ल्यूडी ने कहा

बीडीए आयुक्त अपर्णा गुप्ता ने बताया कि वर्षा के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 25 करोड़ के टेंडर किए जा चुके हैं। 20 सितंबर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी एसई ओपी मंदर ने कहा कि शहर की मुख्य सड़कों की मरम्मत 10 सितंबर से शुरू कर दी जाएगी।

बैठक में मौजूद

जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि, एसपी कावेन्द्र सिंह सागर, नगर निगम आयुक्त मयंक मनीष, बीडीए आयुक्त अपर्णा गुप्ता, सीईओ जिला परिषद सोहन लाल समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।

07 Sept 2025 12:41 pm

