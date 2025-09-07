शहर की सभी सड़कें ठीक हों, नहीं तो ठेकेदार पर एफआइआर, किसने लगाई क्लास कि मच गया हड़कंप

बीकानेर जिले के प्रभारी सचिव कृष्ण कुणाल ने शनिवार को जिले के अधिकारियों के साथ बैठक में साफ कहा कि शहर की सभी सड़कें इसी महीने रिपेयर होनी चाहिए। इसके लिए वार्ड वाइज आरएएस और जिला स्तरीय अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि डीएलपी (डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड) के तहत सड़कें तुरंत ठेकेदारों से ठीक करवाएं। अगर ठेकेदार सड़क ठीक नहीं करेगा, तो एफआइआर दर्ज की जाएगी। प्रभारी सचिव ने कहा कि अधिकारियों को ठेकेदारों के दबाव में आने की जरूरत नहीं है। सड़क मरम्मत का काम तत्काल शुरू करवाना होगा। उन्होंने डब्ल्यूडी के चारों डिवीजन के अधिकारियों को शहर में लाकर सड़क मरम्मत का काम तेज गति से करने के निर्देश एसई को दिए गए।