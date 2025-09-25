बीकानेर जिले में ‘सरकारी गल्ले की दुकान’ के लिए मांगे गए आवेदन, 27 अक्टूबर अंतिम तारीख

बीकानेर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जिले में रिक्त और नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिला रसद अधिकारी स्वाति शर्मा ने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार 27 अक्टूबर शाम 5 बजे तक जिला रसद अधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र सशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
स्वाति शर्मा ने बताया कि बीकानेर शहर में आचार्यों का चौक (वार्ड 59), सिटी ऑफिस के पास लंका पिरोल (वार्ड 61), सिंगियों का चौक बड़ा बाजार (वार्ड 61), फरसोलाई नत्थूसर गेट के अंदर (वार्ड 59) के साथ ही ग्राम शेरेरा, मेहरासर और जगदेववाला में नवसृजित दुकानों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त दाउदसर और जामसर की रिक्त दुकानों पर भी इच्छुक आवेदक आवेदन कर सकते हैं।
जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) नरेश शर्मा ने बताया कि नोखा क्षेत्र में टांट, धूपालिया, बिलनियासर, शनासर और कंवलीसर, कोलायत क्षेत्र में राणसा, गणपतपुरा, गुलामवाला, शिम्भु का भुर्ज और कोलायत, पूगल क्षेत्र में पार्वती तलाई और फलावंली, तथा खाजूवाला क्षेत्र के संझरवाला गांव में नवसृजित दुकानों के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी आवेदक समय से पहले आवेदन जमा करें और आवश्यक दस्तावेज साथ में रखें। उचित मूल्य दुकानों के संचालन के लिए चयनित आवेदकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। यह पहल न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को भी नियमित बनाएगी।
इस बार की आवेदन प्रक्रिया के तहत विभाग ने सभी इच्छुक आवेदकों से आग्रह किया है कि वे दुकानों की स्थिति और स्थान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें और निर्धारित समय सीमा से पहले आवेदन जमा कर दें।