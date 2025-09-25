बीकानेर जिले में ‘सरकारी गल्ले की दुकान’ के लिए मांगे गए आवेदन, 27 अक्टूबर अंतिम तारीख

स्वाति शर्मा ने बताया कि बीकानेर शहर में आचार्यों का चौक (वार्ड 59), सिटी ऑफिस के पास लंका पिरोल (वार्ड 61), सिंगियों का चौक बड़ा बाजार (वार्ड 61), फरसोलाई नत्थूसर गेट के अंदर (वार्ड 59) के साथ ही ग्राम शेरेरा, मेहरासर और जगदेववाला में नवसृजित दुकानों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त दाउदसर और जामसर की रिक्त दुकानों पर भी इच्छुक आवेदक आवेदन कर सकते हैं।