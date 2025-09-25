Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बीकानेर

बीकानेर जिले में ‘सरकारी गल्ले की दुकान’ के लिए मांगे गए आवेदन, 27 अक्टूबर अंतिम तारीख

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी आवेदक समय से पहले आवेदन जमा करें और आवश्यक दस्तावेज साथ में रखें। उचित मूल्य दुकानों के संचालन के लिए चयनित आवेदकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा

बीकानेर

Kamal Mishra

Sep 25, 2025

Government Ration Shop
उचित मूल्य दुकान-फाइल फोटो

बीकानेर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने जिले में रिक्त और नवसृजित उचित मूल्य दुकानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिला रसद अधिकारी स्वाति शर्मा ने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार 27 अक्टूबर शाम 5 बजे तक जिला रसद अधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र सशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

स्वाति शर्मा ने बताया कि बीकानेर शहर में आचार्यों का चौक (वार्ड 59), सिटी ऑफिस के पास लंका पिरोल (वार्ड 61), सिंगियों का चौक बड़ा बाजार (वार्ड 61), फरसोलाई नत्थूसर गेट के अंदर (वार्ड 59) के साथ ही ग्राम शेरेरा, मेहरासर और जगदेववाला में नवसृजित दुकानों के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त दाउदसर और जामसर की रिक्त दुकानों पर भी इच्छुक आवेदक आवेदन कर सकते हैं।

इन जगहों पर भी कर सकते हैं आवेदन

जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) नरेश शर्मा ने बताया कि नोखा क्षेत्र में टांट, धूपालिया, बिलनियासर, शनासर और कंवलीसर, कोलायत क्षेत्र में राणसा, गणपतपुरा, गुलामवाला, शिम्भु का भुर्ज और कोलायत, पूगल क्षेत्र में पार्वती तलाई और फलावंली, तथा खाजूवाला क्षेत्र के संझरवाला गांव में नवसृजित दुकानों के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं।

शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में खाली हैं पद

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी आवेदक समय से पहले आवेदन जमा करें और आवश्यक दस्तावेज साथ में रखें। उचित मूल्य दुकानों के संचालन के लिए चयनित आवेदकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। यह पहल न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को भी नियमित बनाएगी।

अंतिम तारीख से पहले करें आवेदन

इस बार की आवेदन प्रक्रिया के तहत विभाग ने सभी इच्छुक आवेदकों से आग्रह किया है कि वे दुकानों की स्थिति और स्थान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें और निर्धारित समय सीमा से पहले आवेदन जमा कर दें।

ये भी पढ़ें

Hanumangarh Crime: तलवार लहराता महिला के घर में घुसा युवक, कहा- ‘सात दिन के भीतर लूंगा बलि, ऊपर से है आदेश’
हनुमानगढ़

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 10:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / बीकानेर जिले में ‘सरकारी गल्ले की दुकान’ के लिए मांगे गए आवेदन, 27 अक्टूबर अंतिम तारीख

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.