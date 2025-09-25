Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हनुमानगढ़

Hanumangarh Crime: तलवार लहराता महिला के घर में घुसा युवक, कहा- ‘सात दिन के भीतर लूंगा बलि, ऊपर से है आदेश’

घटना की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंची। आईजी के निर्देश पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी लक्खा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है।

हनुमानगढ़

Kamal Mishra

Sep 25, 2025

Rajasthan Police
प्रतीकात्मक तस्वीर-पत्रिका

हनुमानगढ़। जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पांच सितंबर की रात एक युवक शराब के नशे में तलवार लेकर एक महिला के घर में घुस गया और जान से मारने की धमकी देने लगा। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता मीरा देवी पत्नी सोहनलाल वाल्मीकि, निवासी चक 33 एमएमके, भाटोंवाली ढाणी, ग्राम पंचायत बनवाला ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि रात करीब 10 बजे आरोपी लक्खा सिंह उर्फ लखाराम (35) पुत्र रूपसिंह रामदासिया, निवासी चक 33 एमएमके, तलवार और शराब की बोतल लेकर उसके घर में घुस आया। वह लगातार हवा में तलवार घुमाकर नुकसान पहुंचाने की धमकी देता रहा। जब मीरा देवी ने उसे डांटकर बाहर जाने को कहा तो आरोपी और ज्यादा आक्रामक हो गया।

तलवार के साथ हांथ में शराब की बोतल

आरोपी ने महिला से कहा कि उसे ऊपर से आदेश मिला है और वह आज किसी की बलि लिए बिना नहीं रुकेगा। इस धमकी से महिला घबरा गई और तुरंत अपने दोनों बेटों को जगा दिया। इसी दौरान आरोपी तलवार लहराते हुए घर के बाहर मेड़ी पर जाकर बैठ गया। वहां वह शराब पीते हुए गालियां देने लगा और अशांति फैलाने की कोशिश करता रहा।

इलाके में डर का माहौल

हंगामे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते समय उसने फिर से धमकी दी कि 'सात दिन ही जीने दूंगा, आठवां दिन मेरा होगा, बली इसी तलवार से लूंगा।' इस खौफनाक चेतावनी से पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई।

पुलिस आरोपी की तलाश में

घटना की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंची। आईजी के निर्देश पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी लक्खा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस घटना ने ग्रामीणों को हिला कर रख दिया है।

ये भी पढ़ें

Barmer: खेताराम हत्या का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, गुजरात के गांवों में छिपा था NSG कमांडो; इस तरह पकड़ा गया
बाड़मेर

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Sept 2025 08:41 pm

Published on:

25 Sept 2025 08:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Hanumangarh Crime: तलवार लहराता महिला के घर में घुसा युवक, कहा- ‘सात दिन के भीतर लूंगा बलि, ऊपर से है आदेश’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.