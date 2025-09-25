Hanumangarh Crime: तलवार लहराता महिला के घर में घुसा युवक, कहा- ‘सात दिन के भीतर लूंगा बलि, ऊपर से है आदेश’

हनुमानगढ़। जिले के सदर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पांच सितंबर की रात एक युवक शराब के नशे में तलवार लेकर एक महिला के घर में घुस गया और जान से मारने की धमकी देने लगा। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता मीरा देवी पत्नी सोहनलाल वाल्मीकि, निवासी चक 33 एमएमके, भाटोंवाली ढाणी, ग्राम पंचायत बनवाला ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि रात करीब 10 बजे आरोपी लक्खा सिंह उर्फ लखाराम (35) पुत्र रूपसिंह रामदासिया, निवासी चक 33 एमएमके, तलवार और शराब की बोतल लेकर उसके घर में घुस आया। वह लगातार हवा में तलवार घुमाकर नुकसान पहुंचाने की धमकी देता रहा। जब मीरा देवी ने उसे डांटकर बाहर जाने को कहा तो आरोपी और ज्यादा आक्रामक हो गया।
आरोपी ने महिला से कहा कि उसे ऊपर से आदेश मिला है और वह आज किसी की बलि लिए बिना नहीं रुकेगा। इस धमकी से महिला घबरा गई और तुरंत अपने दोनों बेटों को जगा दिया। इसी दौरान आरोपी तलवार लहराते हुए घर के बाहर मेड़ी पर जाकर बैठ गया। वहां वह शराब पीते हुए गालियां देने लगा और अशांति फैलाने की कोशिश करता रहा।
हंगामे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते समय उसने फिर से धमकी दी कि 'सात दिन ही जीने दूंगा, आठवां दिन मेरा होगा, बली इसी तलवार से लूंगा।' इस खौफनाक चेतावनी से पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई।
घटना की सूचना तुरंत पुलिस तक पहुंची। आईजी के निर्देश पर सदर थाना पुलिस ने आरोपी लक्खा सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। इस घटना ने ग्रामीणों को हिला कर रख दिया है।