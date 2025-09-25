Hanumangarh Crime: तलवार लहराता महिला के घर में घुसा युवक, कहा- ‘सात दिन के भीतर लूंगा बलि, ऊपर से है आदेश’

पीड़िता मीरा देवी पत्नी सोहनलाल वाल्मीकि, निवासी चक 33 एमएमके, भाटोंवाली ढाणी, ग्राम पंचायत बनवाला ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि रात करीब 10 बजे आरोपी लक्खा सिंह उर्फ लखाराम (35) पुत्र रूपसिंह रामदासिया, निवासी चक 33 एमएमके, तलवार और शराब की बोतल लेकर उसके घर में घुस आया। वह लगातार हवा में तलवार घुमाकर नुकसान पहुंचाने की धमकी देता रहा। जब मीरा देवी ने उसे डांटकर बाहर जाने को कहा तो आरोपी और ज्यादा आक्रामक हो गया।