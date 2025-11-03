Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान में चलती ट्रेन में सेना के जवान का मर्डर, मचा हड़कंप

Murder In Train Rajasthan : चलती ट्रेन में सेना के जवान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई।

बीकानेर

image

Manish Chaturvedi

Nov 03, 2025

murder in train rajasthan

Photo- Patrika

Rajasthan Crime : साबरमती एक्सप्रेस में चलती ट्रेन में सेना के जवान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना लूणकरणसर और बीकानेर स्टेशन के बीच हुई। मृतक की पहचान सेना के जवान जिगर कुमार चौधरी के रूप में हुई है, जो फिरोजपुर (पंजाब) से साबरमती (गुजरात) जा रहा था। घटना के बाद बीकानेर रेलवे पुलिस ने कुछ ट्रेन अटेंडेंट्स को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

आरपीएफ थाना के थानाधिकारी आनंद कुमार के अनुसार साबरमती एक्सप्रेस के एसी कोच में यात्रा कर रहे जवान का कुछ युवकों के साथ विवाद हो गया था। बहस बढ़ते-बढ़ते हाथापाई में बदल गई और इसी दौरान युवकों ने चाकू से जवान पर कई वार कर दिए। हमले में जिगर कुमार बुरी तरह घायल हो गया।

ट्रेन जैसे ही बीकानेर स्टेशन पहुंची, तुरंत जवान को पीबीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। पोस्टमॉर्टम परिजनों के पहुंचने के बाद किया जाएगा।

घटना के बाद ट्रेन में सवार यात्रियों में दहशत फैल गई। पुलिस ने तुरंत एसी कोच को सील कर दिया और यात्रियों को दूसरे डिब्बे में शिफ्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि झगड़े में शामिल अन्य युवक मौके से फरार हो गए। हालांकि रेलवे पुलिस ने कुछ संविदा ट्रेन अटेंडेंट्स को हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि झगड़ा अटेंडेंट्स के साथ ही हुआ था।

थानाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि चाकू किसने मारा, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। सभी संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है। वारदात ट्रेन के अंदर होने के कारण अब चलती ट्रेन में एफएसएल जांच हो रही है। डिब्बे को सीज कर दिया गया है। उसमें सिर्फ एफएसएल की टीम है। साबरमती एक्सप्रेस को बीच रास्ते में नहीं रोका गया, बल्कि बीकानेर से एफएसएल टीम को उसी ट्रेन में भेजा गया है ताकि मौके का साक्ष्य सुरक्षित रखा जा सके।

