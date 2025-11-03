राजस्थान में चलती ट्रेन में सेना के जवान का मर्डर, मचा हड़कंप

थानाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि चाकू किसने मारा, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। सभी संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है। वारदात ट्रेन के अंदर होने के कारण अब चलती ट्रेन में एफएसएल जांच हो रही है। डिब्बे को सीज कर दिया गया है। उसमें सिर्फ एफएसएल की टीम है। साबरमती एक्सप्रेस को बीच रास्ते में नहीं रोका गया, बल्कि बीकानेर से एफएसएल टीम को उसी ट्रेन में भेजा गया है ताकि मौके का साक्ष्य सुरक्षित रखा जा सके।