हड़ताल से दबाव में नहीं भजनलाल सरकार: 7000 स्लीपर बसें नहीं चुका रही राजस्थान में होम टैक्स, करीब 700 ही दे रहीं

स्लीपर बस मोटर संचालक अपनी बसों का ज्यादातर रजिस्ट्रेशन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मध्यप्रदेश व अन्य राज्यों में कराते हैं। दूसरे राज्यों में होम टैक्स जमा कराकर बसों को चलाते हैं। इसका कारण यह है कि राजस्थान में महीने का टैक्स करीब 40 हजार रुपए है, जबकि दूसरे राज्यों में यह टैक्स बहुत कम है। वहां मासिक टैक्स 8 हजार से 15 हजार रुपए तक है। अरुणाचल प्रदेश में तो सालाना करीब 40 हजार रुपए टैक्स है, यानी मासिक टैक्स करीब साढ़े तीन हजार रुपए तक ही जमा करना पड़ता है।