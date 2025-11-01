Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

स्लीपर बसों के चक्काजाम का खासा असर नहीं : 25 हजार से ज्यादा स्टेज कैरिज, लोक ​परिवहन की बसें दौड़ रहीं सवारियां लेकर, हड़ताल में भी दो फाड़

Sleeper Bus Strike : स्लीपर बसों की ओर से प्रदेशभर में हड़ताल की जा रहीं है। लेकिन इसका खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Manish Chaturvedi

Nov 01, 2025

PATRIKA PHOTO

PATRIKA PHOTO

BUS STRIKE: परिवहन विभाग के खिलाफ प्रदेशभर में स्लीपर बसों की हड़ताल हो गई है। आज रात से जयपुर में भी बुकिंग काउंटर बंद हो गए है। जैसलमेर व जयपुर में बसों के जलने के बाद आरटीओ की लगातार कार्रवाई के कारण बस मालिकों में हड़कंप मच गया। जिसके चलते परिवहन विभाग की सख्ती पर बस मालिकों का गुस्सा फूट पड़ा और हड़ताल कर दी।

बहरहाल बताया जा रहा है कि हड़ताल में करीब 7 से 8 हजार स्लीपर बसें शामिल है। लेकिन यह आंकड़ा सिर्फ बस यूनियनों के अनुसार है। हकीकत में स्लीपर बसों का आंकड़ा इससे कम हो सकता है। स्लीपर बसों की हड़ताल के कारण लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, नासिक व अन्य दूसरे राज्यों में जाने वाले यात्रियों की हड़ताल से परेशानी बढ़ गई है। वहीं अभी भी राजस्थान में 25 हजार से ज्यादा लोक परिवहन और स्टेज कैरिज की बसें सवारियों को लेकर दौड़ रहीं है। जिसकी वजह से स्लीपर बसों की हड़ताल का स्थानीय सवारियों पर ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ बाहरी राज्यों में लंबी दूरी की सवारियों को परेशानी का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है।

हड़ताल में भी दो फाड़…

परिवहन विभाग के खिलाफ बस आपरेटर्स ने मोर्चा खोला है। लेकिन इसमें अब दो फाड़ नजर आ रही है। प्राइवेट बस आपरेटर एसोसिएशन, स्टेज कैरिज, जयपुर के अध्यक्ष कैलाश चंद शर्मा ने कहा कि परिवहन विभाग की ओर से सुरक्षा मानकों को देखते हुए जो कार्रवाई की जा रही है। वह सही है। ऐसे में स्टेज कैरिज बसें हड़ताल में शामिल नहीं है और होगी भी नहीं।

वहीं आल राजस्थान कान्टेक्ट कैरिज बस आपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने कहा कि स्टेज कैरिज भी दो दिन बाद हड़ताल में शामिल होगी। अभी एक दो दिन सावे में बसें लगी हुई है।

इधर, राजस्थान बस आपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्यनारायण साहू ने बताया कि स्टेज कैरिज बसे तीन नवंबर से हड़ताल पर जा सकती है। इसमें कोई दो फाड़ नहीं है। कहने को कोई भी कुछ भी कह सकता है। बस आपरेटर सब एक ही है।

स्लीपर की हड़ताल का खासा असर नहीं…

स्लीपर बसों की ओर से प्रदेशभर में हड़ताल की जा रहीं है। लेकिन इसका खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ लंबी दूरी पर दूसरे राज्यों में जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है। इसके अलावा राजस्थान में रोडवेज बसों को अतिरिक्त यात्रीभार के लिए लगाया गया है। वहीं स्टेज कैरिज की करीब 25 हजार से ज्यादा बसें अब भी यात्रीभार संभाल रहीं है। ऐसे में हड़ताल का खासा असर नहीं दिख रहा है।

ये भी पढ़ें

चलती ट्रेन में सोने के जेवर चोरी, महिला कोटा से आ रही थी जयपुर, बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम
जयपुर
एआई से बनाई गई तस्वीर..

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Nov 2025 10:49 am

Published on:

01 Nov 2025 10:48 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / स्लीपर बसों के चक्काजाम का खासा असर नहीं : 25 हजार से ज्यादा स्टेज कैरिज, लोक ​परिवहन की बसें दौड़ रहीं सवारियां लेकर, हड़ताल में भी दो फाड़

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में ‘ऑपरेशन गंजार्जन’, भेष बदल कर ANTF-NCB ने तस्करों को दिया चकमा, करोड़ों की गांजा की खेती पकड़ी

Operation Ganjarjan in Rajasthan ANTF-NCB thwart smugglers by disguising themselves seize cannabis cultivation worth 20 crores rupees
जयपुर

Rajasthan: सरकारी- प्राइवेट स्कूलों में अब एक जैसी यूनिफॉर्म, सरकारी फरमान पर निजी स्कूल भड़के

शिक्षा

6 लोगों की दर्दनाक मौत वाला आईसीयू खुला, FSL ने की जांच पूरी, हटाया जा रहा जला सामान, एसएमएस प्रशासन ने कहा: अब नए सिरे से बनेगा

PATRIKA PHOTO
जयपुर

Muhana Mandi : शादियों का सीजन शुरू होते ही टमाटर में आया उछाल, ​भिंडी और गाजर भी बिकीं महंगी

जयपुर

राजस्थान में सस्ता हुआ LPG गैस सिलेंडर, आज से नई दरें लागू; जानिए अब कितने में मिलेगा

Commercial gas cylinder
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.