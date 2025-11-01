स्लीपर बसों के चक्काजाम का खासा असर नहीं : 25 हजार से ज्यादा स्टेज कैरिज, लोक ​परिवहन की बसें दौड़ रहीं सवारियां लेकर, हड़ताल में भी दो फाड़

बहरहाल बताया जा रहा है कि हड़ताल में करीब 7 से 8 हजार स्लीपर बसें शामिल है। लेकिन यह आंकड़ा सिर्फ बस यूनियनों के अनुसार है। हकीकत में स्लीपर बसों का आंकड़ा इससे कम हो सकता है। स्लीपर बसों की हड़ताल के कारण लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली, सूरत, अहमदाबाद, नासिक व अन्य दूसरे राज्यों में जाने वाले यात्रियों की हड़ताल से परेशानी बढ़ गई है। वहीं अभी भी राजस्थान में 25 हजार से ज्यादा लोक परिवहन और स्टेज कैरिज की बसें सवारियों को लेकर दौड़ रहीं है। जिसकी वजह से स्लीपर बसों की हड़ताल का स्थानीय सवारियों पर ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है। सिर्फ बाहरी राज्यों में लंबी दूरी की सवारियों को परेशानी का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है।