बीकानेर में भीषण सड़क हादसा: मां-बेटे की मौके पर हुई मौत, दो लोगों की हालत नाजुक

हादसे के बाद बुरी तरह क्षतिग्रस्त वाहन (फोटो-पत्रिका)
बीकानेर। नोखा क्षेत्र के काकड़ा गांव में सोमवार को कैंपर गाड़ी और कार में भिड़ंत हो गई, जिससे कार में सवार मां-बेटे की मौत हो गई। हादसे में दो जने गंभीर रुप से घायल हो गए। उनको इलाज के लिए नेाखा के राजकीय जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बीकानेर रेफर कर दिया।
यह हादसा काकड़ा गांव की गोशाला के पास हुआ, जब एक कैंपर गाड़ी और कार आमने-सामने टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए।
जानकारी के अनुसार, सुरपुरा निवासी रामधन सारस्वत की पत्नी तुलसादेवी (70) और बेटा राजकुमार (40) अपने परिचितों लिछमा देवी पत्नी दामोदर और उनकी बेटी दिव्या के साथ कार से सरोठिया गए थे। लौटते समय काकड़ा के पास सामने से आ रही कैंपर गाड़ी से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में तुलसादेवी और उनके बेटे राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लिछमा देवी और दिव्या गंभीर रूप से घायल हो गईं।
स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को नोखा के राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बीकानेर रेफर कर दिया गया। दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दी।
हादसे की खबर फैलते ही अस्पताल में परिजनों और ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस ने कैंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से हादसा हुआ है।
