बीकानेर में भीषण सड़क हादसा: मां-बेटे की मौके पर हुई मौत, दो लोगों की हालत नाजुक

जानकारी के अनुसार, सुरपुरा निवासी रामधन सारस्वत की पत्नी तुलसादेवी (70) और बेटा राजकुमार (40) अपने परिचितों लिछमा देवी पत्नी दामोदर और उनकी बेटी दिव्या के साथ कार से सरोठिया गए थे। लौटते समय काकड़ा के पास सामने से आ रही कैंपर गाड़ी से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में तुलसादेवी और उनके बेटे राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि लिछमा देवी और दिव्या गंभीर रूप से घायल हो गईं।