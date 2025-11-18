राजस्थान में कोर्ट का बड़ा फैसला: एक ही परिवार के 7 सदस्यों को उम्रकैद, रास्ता रोककर भंवरनाथ को दी थी खौफनाक मौत

मामले में न्यायालय ने पाया कि घटना सामूहिक रूप से की गई और सभी अभियुक्तों की हत्या की मंशा स्पष्ट थी। इसलिए सातों आरोपियों मोहननाथ, हेमनाथ, धन्ना नाथ, शंकरनाथ, बाधू देवी, सरोज और सीता को धारा-302/149 के तहत आजीवन कारावास तथा धारा-147 के तहत एक वर्ष कठोर कारावास सहित अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अदालत ने टिप्पणी की कि यह मामला सामूहिक हिंसा और खुलेआम हमला कर हत्या करने जैसा गंभीर अपराध है, जिसमें अभियोजन पक्ष ने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को साबित किया।