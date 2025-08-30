Bikaner : बीकानेर शहर के एक बड़े ज्योतिषी ने आत्महत्या की, पत्नी, सास व साले पर मामला दर्ज

कोलायत थानाधिकारी लखबीर सिंह के अनुसार, मृतक की पोस्ट सबसे पहले भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने देखी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक महावीर जैन (निवासी पवनपुरी) तालाब में छलांग लगा चुका था। किनारे पर उसका मोबाइल और जूते मिले। रेस्क्यू टीम ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद शव बाहर निकाला और कोलायत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।