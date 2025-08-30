Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

Bikaner : बीकानेर शहर के एक बड़े ज्योतिषी ने आत्महत्या की, पत्नी, सास व साले पर मामला दर्ज

Bikaner : बीकानेर शहर एक बड़े ज्योतिषी ने आत्महत्या की। मृतका की बहन प्रियंका की रिपोर्ट पर कोलायत थाने में पत्नी, सास, साले व ताऊ के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।

बीकानेर

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 30, 2025

Bikaner city Prominent Astrologer Mahavir Jain Committed Suicide wife Saas saale case registered
फाइल फोटो पत्रिका

Bikaner : बीकानेर शहर के एक ज्योतिषी महावीर जैन ने गुरुवार रात को कोलायत के कपिल सरोवर में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना से मात्र छह मिनट पहले उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर पत्नी, सास और साले पर मानसिक प्रताड़ना, पैसों की मांग और बच्चों से दूर रखने के गंभीर आरोप लगाए।

सूचना पर भी नहीं बच सकी जान

कोलायत थानाधिकारी लखबीर सिंह के अनुसार, मृतक की पोस्ट सबसे पहले भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने देखी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक महावीर जैन (निवासी पवनपुरी) तालाब में छलांग लगा चुका था। किनारे पर उसका मोबाइल और जूते मिले। रेस्क्यू टीम ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद शव बाहर निकाला और कोलायत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

Published on:

30 Aug 2025 11:09 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Bikaner : बीकानेर शहर के एक बड़े ज्योतिषी ने आत्महत्या की, पत्नी, सास व साले पर मामला दर्ज

