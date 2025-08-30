Bikaner : बीकानेर शहर के एक बड़े ज्योतिषी ने आत्महत्या की, पत्नी, सास व साले पर मामला दर्ज

Bikaner : बीकानेर शहर के एक ज्योतिषी महावीर जैन ने गुरुवार रात को कोलायत के कपिल सरोवर में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना से मात्र छह मिनट पहले उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर पत्नी, सास और साले पर मानसिक प्रताड़ना, पैसों की मांग और बच्चों से दूर रखने के गंभीर आरोप लगाए।
कोलायत थानाधिकारी लखबीर सिंह के अनुसार, मृतक की पोस्ट सबसे पहले भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने देखी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक महावीर जैन (निवासी पवनपुरी) तालाब में छलांग लगा चुका था। किनारे पर उसका मोबाइल और जूते मिले। रेस्क्यू टीम ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद शव बाहर निकाला और कोलायत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
महावीर ने अपनी आखिरी पोस्ट में आरोप लगाए कि पत्नी की धनवान बनने की लालसा थी। साले ने 20 लाख रुपए की डिमांड की। पिता के निधन के बाद पत्नी का व्यवहार बदल गया। एक जुलाई को घर पर आकर पत्नी ने रिश्तेदारों के साथ मेरी मां को धमकाया।
मैंने पुलिस को लिखित सूचना भी दी। पत्नी व मायके पक्ष ने घर बेचने का दबाव बनाया। बच्चों को अपने पास रखकर मिलने से रोका। तलाक और एलुमनी मनी के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की मांग की। पोस्ट में लिखा ‘‘इन लोगों ने मुझे मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया कि अब मैं थक चुका हूं। इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं। कोलायत तालाब।’’
मृतका की बहन प्रियंका की रिपोर्ट पर कोलायत थाने में महावीर जैन की पत्नी नम्रता जैन, सास मधुबाला, साले विनायक जैन व ताऊ रतनलाल जैन के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में मामला दर्ज कराया है। थाने के हवलदार लखपत सिंह ने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम शनिवार को कराया जाएगा। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है।