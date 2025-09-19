Bikaner-Delhi Vande Bharat: बीकानेर-दिल्ली वंदे भारत एक्स्प्रेस रफ्तार भरने के लिए तैयार, 6 स्टेशनों पर होगा ठहराव, देखें पूरा टाइम टेबल

बीकानेर। बीकानेर से दिल्ली कैंट के बीच 25 सितंबर से वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। रेलवे बोर्ड ने इसका विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन (शुक्रवार को छोड़कर) चलाई जाएगी। ट्रेन का शेड्यूल इस तरह तय किया गया है कि यात्री एक ही दिन में दिल्ली जाकर लौट सकें।