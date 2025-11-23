Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

बीकानेर में पहली बार इंटरनेशनल ‘टूर डी थार’ रैली, दुनियाभर के 750 साइकिलिस्ट हुए शामिल, इतने लाख मिलेगा पुरस्कार

Tour de Thar Cycling Rally In Bikaner: केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल की पहल पर बीकानेर में पहली बार इंटरनेशनल ‘टूर डी थार’ साइकिल रैली आयोजित हुई। नौरंगदेसर से शुरू हुई रैली में फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर समेत देश के 750 से अधिक साइकिलिस्ट शामिल हुए।

बीकानेर

image

Arvind Rao

Nov 23, 2025

Tour de Thar Cycling Rally In Bikaner

Tour de Thar Cycling Rally In Bikaner (Patrika Photo)

Tour De Thar Cycling Rally In Bikaner: बीकानेर जिले में पहली बार इंटरनेशनल ‘टूर डी थार’ साइकिल रैली का आयोजन केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल की पहल पर किया गया। फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर सहित दुनिया के कई देशों से आए 750 से अधिक साइकिल धावक इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं।

बता दें कि रैली की शुरुआत नौरंगदेसर से हुई। खासकर भारतमाला एक्सप्रेस-वे को 100 और 200 किलोमीटर की रेस के लिए पूरी तरह ट्रैफिक फ्री किया गया। इस रैली का उद्देश्य थार सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण संरक्षण और फिट इंडिया का संदेश देना है।

इसी ट्रैक पर साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में 100 साइकिलिस्टों ने साइकिल चलाकर संदेश दिया था। शाम छह बजे रायसर में भव्य पुरस्कार समारोह आयोजित होगा। बीकानेर के रेतीले धोरों के बीच हो रही इस अंतरराष्ट्रीय रैली से पर्यटन एवं खेल को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।

बताते चलें, नौरंगदेसर टोल प्लाजा पर सुबह 6.30 बजे टूर डी थार रेस शुरू हुई। साइकिल रैली में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और जर्मनी सहित भारत के 20 राज्यों के साइक्लिस्ट भाग लिए। इनमें बीकानेर के 250 से अधिक साइक्लिस्ट शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हरी झंडी दिखाकर रवाना किए और स्वयं भी साइकिल चलाए। इसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, कार्बन एमिशन कम करने, स्वस्थ रहने और पर्यटन विकास का संदेश दिए। रैली नौरंगदेसर से देसलसर तक जाएगी।

विशेष जर्सी करवाई तैयार

साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक (प्रशासन) वीएन सिंह ने बताया कि साइकिल धावकों के लिए विशेष जर्सी तैयार करवाई गई। इसमें आगे राजस्थान की शान पगड़ी के तीनों रंगों का समावेश किया गया है। पीछे पट्टियों के माध्यम से थार के क्लाइमेट और तापमान के उतार चढ़ाव को दर्शाया गया है। सभी धावक विशेष जर्सी पहनकर साइक्लिंग किए।

रायसर में होगा पुरस्कार वितरण

केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने बताया कि टूर डी थार के विजेता साइकिल धावकों को रविवार शाम छह बजे से रायसर डेजर्ट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कलाकार संस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देंगे।

Updated on:

23 Nov 2025 09:44 am

Published on:

23 Nov 2025 09:31 am

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / बीकानेर में पहली बार इंटरनेशनल ‘टूर डी थार’ रैली, दुनियाभर के 750 साइकिलिस्ट हुए शामिल, इतने लाख मिलेगा पुरस्कार

