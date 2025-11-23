बीकानेर में पहली बार इंटरनेशनल ‘टूर डी थार’ रैली, दुनियाभर के 750 साइकिलिस्ट हुए शामिल, इतने लाख मिलेगा पुरस्कार

साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक (प्रशासन) वीएन सिंह ने बताया कि साइकिल धावकों के लिए विशेष जर्सी तैयार करवाई गई। इसमें आगे राजस्थान की शान पगड़ी के तीनों रंगों का समावेश किया गया है। पीछे पट्टियों के माध्यम से थार के क्लाइमेट और तापमान के उतार चढ़ाव को दर्शाया गया है। सभी धावक विशेष जर्सी पहनकर साइक्लिंग किए।