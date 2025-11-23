सीकर में जहरीले धुएं से महिला की मौत, 15 बच्चों समेत 23 लोग अस्पताल में भर्ती; कपड़ा फैक्ट्री के नए प्लांट से गैस लीक का अंदेशा

बता दें कि इससे हॉस्टल के बच्चों और कॉलोनी के लोगों को तेज खांसी, सांस फूलना और सीने में दर्द की शिकायत होने लगी। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर बच्चों और अन्य प्रभावितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सांस लेने में ज्यादा तकलीफ के कारण कॉलोनी की बुजुर्ग महिला नसीमा (65) पत्नी मोहम्मद सलीम की मौत हो गई।