झुंझुनूं: श्मशान के पास प्लास्टिक की थैली में लिपटा मिला नवजात बच्चा, रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने बचाई जान

सूचना मिलते ही बिसाऊ थानाधिकारी महेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने नवजात को प्लास्टिक की थैली से बाहर निकालकर तुरंत बिसाऊ के जटिया अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉ. निधि ने नवजात का प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टरों के अनुसार बच्चे का शरीर ठंडा हो चुका था और जन्म के बाद उचित देखभाल न मिलने से संक्रमण का खतरा बढ़ गया था। बाद में नवजात को बीडीके अस्पताल झुंझुनूं रेफर किया गया, जहां आइसीयू में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है।