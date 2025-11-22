Patrika LogoSwitch to English

सीकर

सीकर जिले में जहरीले धुएं से अफरा-तफरी, 15 बच्चों सहित 22 लोग अस्पताल में भर्ती

राजस्थान के सीकर जिले में शनिवार की शाम उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब अचानक शांतिनगर कॉलोनी में जहरीला धुआं फैल गया। धुएं की चपेट में आने से 22 लोगों की हालत खराब हो गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है।

सीकर

image

Kamal Mishra

Nov 22, 2025

sikar smoke

धुआं की चपेट में आने से अस्पताल में भर्ती युवक (फोटो-पत्रिका)

सीकर। शहर के शांति नगर कॉलोनी में शनिवार शाम जहरीला धुआं फैलने से अफरा-तफरी व दहशत का माहौल हो गया। शाम करीब छह बजे पूरी कॉलोनी में अचानक धुआं छा गया। इससे तेज खांसी के साथ लोगों का दम घुटने लगा। तबीयत बिगड़ने पर लोग अस्पताल पहुंचे। स्थिति इतनी खराब हो गई कि एसके अस्पताल में ही एक हॉस्टल के 15 बच्चे सहित 22 लोग पहुंचे, जिनका उपचार जारी है।

सूचना पर कलक्टर मुकुल शर्मा व एसडीएम निखिल कुमार सहित कई अधिकारी अस्पताल पहुंचे। उद्योगनगर व कोतवाली पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। प्राथमिक जांच में एक फैक्ट्री से केमिकल लीक होने की बात सामने आई है। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

डिपो से जयपुर रोड तक फैला धुआं

धुएं का असर शांति नगर से लेकर बस डिपो व जयपुर रोड तक रहा। कॉलोनी निवासी स्वीटी ने बताया कि धुआं पूरी तरह गंध रहित था। शाम करीब सात बजे अचानक यह धुआं घर में चारों ओर फैला दिखने लगा। इससे खांसी आने के साथ सांस फूलने लगी। सिर में भी दर्द होने लगा। करीब डेढ़ घंटे तक ये माहौल रहा।

तीन घंटे रही दशहत

शांति नगर कॉलोनी में धुआं का आलम करीब तीन घंटे तक रहा। दम घुटने की वजह से इस दौरान कॉलोनी के लोग मास्क लगाकर घरों से बाहर निकले और कॉलोनी से बाहर जाने लगे। हर कोई इस दौरान खांसता रहा।

