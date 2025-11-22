सीकर जिले में जहरीले धुएं से अफरा-तफरी, 15 बच्चों सहित 22 लोग अस्पताल में भर्ती

सीकर। शहर के शांति नगर कॉलोनी में शनिवार शाम जहरीला धुआं फैलने से अफरा-तफरी व दहशत का माहौल हो गया। शाम करीब छह बजे पूरी कॉलोनी में अचानक धुआं छा गया। इससे तेज खांसी के साथ लोगों का दम घुटने लगा। तबीयत बिगड़ने पर लोग अस्पताल पहुंचे। स्थिति इतनी खराब हो गई कि एसके अस्पताल में ही एक हॉस्टल के 15 बच्चे सहित 22 लोग पहुंचे, जिनका उपचार जारी है।