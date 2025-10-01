Bikaner News: घर में खड़ी कार का जयपुर में कट गया नो पार्किंग का चालान, फर्जी नंबर प्लेट की आशंका

Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

घर में खड़ी कार का जयपुर में कट गया नो पार्किंग का चालान, फर्जी नंबर प्लेट की आशंका

रानीबाजार इलाके में रहने वाले मनीष पंवार की कार का अजीबो गरीब चालान कट गया। कार उनके घर के गैराज में खड़ी थी, लेकिन जयपुर यातायात पुलिस ने उसी कार नंबर पर नो-पार्किंग का ई-चालान बना दिया। पीड़ित को मोबाइल पर सोमवार दोपहर ई-चालान का मैसेज आने पर घटना का पता चला।

2 min read

बीकानेर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 01, 2025

बीकानेर में कार जयपुर में नो पार्किंग का कटा चालान, पत्रिका फोटो

बीकानेर शहर के रानीबाजार इलाके में रहने वाले मनीष पंवार की कार का अजीबो गरीब चालान कट गया। कार उनके घर के गैराज में खड़ी थी, लेकिन जयपुर यातायात पुलिस ने उसी कार नंबर पर नो-पार्किंग का ई-चालान बना दिया। पीड़ित को मोबाइल पर सोमवार दोपहर ई-चालान का मैसेज आने पर घटना का पता चला। चालान में जयपुर पेंटालूम इलाके में दोपहर को कार खड़ी होने का उल्लंघन दर्ज किया गया। लेकिन जो फोटो चालान में अटैच है, वह उनकी कार की नहीं, बल्कि दूसरी जीप की है। सिर्फ नंबर प्लेट समान है।

फर्जी नंबर प्लेट की आशंका

अधिवक्ता अनिल सोनी का कहना है कि कई बार बदमाश फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वारदात करते हैं। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज से वाहन खोजा जाता है, तो खामियाजा वास्तविक वाहन मालिक को भुगतना पड़ता है। इसलिए यातायात पुलिस को अपनी कार्रवाई और सिस्टम की सटीकता सुधारनी होगी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अगर किसी कार मालिक को ऐसा गलत चालान मिले, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। संबंधित थाने या यातायात पुलिस से संपर्क कर चालान निरस्त करवाया जा सकता है।

सिस्टम की खामी

यातायात पुलिस इन दिनों पोस मशीन और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम से चालान बना रही है। कई बार सिस्टम गलत अंक रीड कर लेता है, जिससे गलत वाहन मालिक के खिलाफ चालान जारी हो जाता है। यह कोई पहला मामला नहीं है। बीकानेर और जयपुर में पहले भी घर में खड़ी कारों पर चालान कटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पिछले साल भी हरियाणा के नारनौल में खड़ी कार का बीकानेर पुलिस ने चालान बना दिया था।

जयपुर

01 Oct 2025 02:46 pm

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

