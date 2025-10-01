Bikaner News: घर में खड़ी कार का जयपुर में कट गया नो पार्किंग का चालान, फर्जी नंबर प्लेट की आशंका

बीकानेर शहर के रानीबाजार इलाके में रहने वाले मनीष पंवार की कार का अजीबो गरीब चालान कट गया। कार उनके घर के गैराज में खड़ी थी, लेकिन जयपुर यातायात पुलिस ने उसी कार नंबर पर नो-पार्किंग का ई-चालान बना दिया। पीड़ित को मोबाइल पर सोमवार दोपहर ई-चालान का मैसेज आने पर घटना का पता चला। चालान में जयपुर पेंटालूम इलाके में दोपहर को कार खड़ी होने का उल्लंघन दर्ज किया गया। लेकिन जो फोटो चालान में अटैच है, वह उनकी कार की नहीं, बल्कि दूसरी जीप की है। सिर्फ नंबर प्लेट समान है।