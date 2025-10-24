Bikaner News: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना: 27 अक्टूबर को बीकानेर से रवाना होगी स्पेशल ट्रेन

Senior Citizen Pilgrimage Scheme: बीकानेर. वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत विशेष ट्रेन बीकानेर से जगन्नाथपुरी और कोणार्क के लिए 27 अक्टूबर को रवाना होगी। इस ट्रेन में बीकानेर संभाग के 509 चयनित यात्री शामिल होंगे। इनमें बीकानेर से 166, चूरू से 143, हनुमानगढ़ से 84 और श्रीगंगानगर से 116 यात्री होंगे। ट्रेन में एक प्रभारी, मेडिकल टीम (1 डॉक्टर और 2 नर्स) और 28 अनुरक्षक तैनात किए जाएंगे। बीकानेर रेलवे स्टेशन से 14 अनुरक्षक यात्रियों के डॉक्यूमेंट चेकिंग, टिकट और पहचान पत्र वितरण करेंगे और ट्रेन वापसी तक उनका सहयोग करेंगे।