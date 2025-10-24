Patrika LogoSwitch to English

बीकानेर

Bikaner News: वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना: 27 अक्टूबर को बीकानेर से रवाना होगी स्पेशल ट्रेन

वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत विशेष ट्रेन बीकानेर से जगन्नाथपुरी और कोणार्क के लिए 27 अक्टूबर को रवाना होगी। इस ट्रेन में बीकानेर संभाग के 509 चयनित यात्री शामिल होंगे।

2 min read

बीकानेर

image

Anand Prakash Yadav

Oct 24, 2025

बीकानेर से जगन्नाथपुरी— कोणार्क के लिए 27 अक्टूबर को रवाना होगी ट्रेन, पत्रिका फोटो

Senior Citizen Pilgrimage Scheme: बीकानेर. वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत विशेष ट्रेन बीकानेर से जगन्नाथपुरी और कोणार्क के लिए 27 अक्टूबर को रवाना होगी। इस ट्रेन में बीकानेर संभाग के 509 चयनित यात्री शामिल होंगे। इनमें बीकानेर से 166, चूरू से 143, हनुमानगढ़ से 84 और श्रीगंगानगर से 116 यात्री होंगे। ट्रेन में एक प्रभारी, मेडिकल टीम (1 डॉक्टर और 2 नर्स) और 28 अनुरक्षक तैनात किए जाएंगे। बीकानेर रेलवे स्टेशन से 14 अनुरक्षक यात्रियों के डॉक्यूमेंट चेकिंग, टिकट और पहचान पत्र वितरण करेंगे और ट्रेन वापसी तक उनका सहयोग करेंगे।

रवानगी से 6 घंटे पहले स्टेशन पहुंचें यात्री

सहायक आयुक्त गौरव सोनी ने बताया कि यात्रियों के लिए बीकानेर स्टेशन के 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैंप लगाया जाएगा। यात्रियों को सुबह 10 बजे तक पहुंचना अनिवार्य है। उन्हें चाय, कॉफी, पानी, नाश्ता और भोजन की भी सुविधा दी गई है। इस वर्ष से सभी यात्राएं थर्ड एसी में करवाई जाएंगी। विशेष ट्रेन शाम 4 बजे बीकानेर से रवाना होगी।

अन्य तीर्थ यात्राओं का शेड्यूल जारी

27 अक्टूबर को बीकानेर से रवाना होने वाली विशेष ट्रेन के अलावा अन्य तीर्थ यात्राओं का भी शेड्यूल संभाग स्तर पर जारी किया गया है। आगामी 5 नवंबर को बीकानेर से महाकालेश्वर-उज्जैन-त्रयंबकेश्वर-घृष्णेश्वर-एलोरा के लिए तीर्थ यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। आगामी 2 दिसंबर को बीकानेर से गंगासागर धाम की यात्रा के लिए और 11 दिसंबर को हनुमानगढ़ से रामेश्वरम (बीकानेर होते हुए) स्पेशल ट्रेन रवाना होगी।

हवाई यात्राओं के लिए जरूरी दस्तावेज

हवाई यात्रा में चयनित यात्रियों और उनके जीवनसाथी को नेपाल यात्रा के लिए मूल वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट अनिवार्य है। यदि दस्तावेज नहीं हैं, तो समय रहते आवेदन कर नए दस्तावेज बनवाने होंगे।

