Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

बीकानेर पुलिस की सतर्कता से टली बड़ी डकैती, हरियाणा की कुख्यात ‘सांसी गैंग’ के 5 बदमाश गिरफ्तार

बीकानेर पुलिस ने बड़ी डकैती की साजिश नाकाम कर हरियाणा की कुख्यात सांसी गैंग के पांच सदस्यों को डूंगर कॉलेज के पास गिरफ्तार किया। आरोपियों से नकाब, रस्से, मिर्च पाउडर, हथौड़े और औजार बरामद हुए।

less than 1 minute read
Google source verification

बीकानेर

image

Arvind Rao

Oct 28, 2025

Bikaner police

गैंग के सदस्य गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

बीकानेर: पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए बड़ी वारदात होने से पहले ही हरियाणा के हांसी निवासी कुख्यात सांसी गैंग के पांच सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी बीकानेर शहर में डकैती की साजिश रच रहे थे। कार्रवाई देर रात थाना सदर पुलिस की मुस्तैद गश्त के दौरान की गई।


एडिशनल एसपी सौरभ तिवाड़ी ने बताया, पुलिस टीम जब डूंगर कॉलेज के पास पहुंची, तो कुछ युवक संदिग्ध हालात में नजर आए। पुलिस को देखकर वे भागने लगे, लेकिन टीम ने पीछा कर उन्हें दबोच लिया। पूछताछ में सामने आया कि वे हरियाणा की सांसी गैंग के सदस्य हैं और बीकानेर में किसी बड़ी डकैती की साजिश रच रहे थे।


गैंग के पास से ये उपकरण बरामद


पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मिर्च पाउडर, नकाब, रस्से, दस्ताने, सरिए, हथौड़े, ताले तोड़ने के औजार और कटर सहित कई उपकरण बरामद किए हैं, जिनका उपयोग डकैती में किया जाना था। कार्रवाई सीओ सदर अनुष्का कालिया, थानाधिकारी दिगपाल सिंह और एएसआई तनेराव सिंह के नेतृत्व में की गई। फिलहाल , पुलिस ने आरोपियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं और उनसे अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है।


बीकानेर पुलिस की इन लगातार कार्रवाइयों से अपराधियों में हड़कंप मचा है। पुलिस का कहना है कि ऐसी सघन गश्त और सतर्कता आगे भी जारी रहेगी, ताकि किसी भी बड़ी वारदात को पहले ही नाकाम किया जा सके।

ये भी पढ़ें

Jhunjhunu: 14 साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार, मां को नींद की गोलियां देकर बार-बार बुलाते, ऐसे हुआ मामले का खुलासा
झुंझुनू
Rajasthan Police

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2025 01:00 pm

Published on:

28 Oct 2025 12:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / बीकानेर पुलिस की सतर्कता से टली बड़ी डकैती, हरियाणा की कुख्यात ‘सांसी गैंग’ के 5 बदमाश गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : बीकानेर में साधु-संतों का अनूठा विरोध, दहकते अंगारों को मुंह में रख कर किया अग्नि नृत्य, जानें क्यों हुए मजबूर

Bikaner saints staged a unique protest performing a fire dance with burning coals in their mouths Find out why
बीकानेर

मूंगफली खरीद में गड़बड़ी बना मुद्दा, मुनाफाखोरों में बढ़ी सरगर्मी

बीकानेर

Rajasthan: 11वीं की छात्रा का वाट्सएप चैट और कॉल हिस्ट्री देखना प्रिंसिपल को पड़ा भारी, विभाग ने किया निलंबित

bikaner principal suspend
बीकानेर

गजब: ऑटो चला रहा चालक, काट दिया हेलमेट नहीं पहनने का चालान

बीकानेर

94 साल की पानी देवी बोलीं- मन अब भी जवान… खुद पर भरोसा तो कर सकते हैं हर फिनिश लाइन पार

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.