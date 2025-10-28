बीकानेर पुलिस की सतर्कता से टली बड़ी डकैती, हरियाणा की कुख्यात ‘सांसी गैंग’ के 5 बदमाश गिरफ्तार



पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मिर्च पाउडर, नकाब, रस्से, दस्ताने, सरिए, हथौड़े, ताले तोड़ने के औजार और कटर सहित कई उपकरण बरामद किए हैं, जिनका उपयोग डकैती में किया जाना था। कार्रवाई सीओ सदर अनुष्का कालिया, थानाधिकारी दिगपाल सिंह और एएसआई तनेराव सिंह के नेतृत्व में की गई। फिलहाल , पुलिस ने आरोपियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं और उनसे अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है।