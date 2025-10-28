बीकानेर पुलिस की सतर्कता से टली बड़ी डकैती, हरियाणा की कुख्यात ‘सांसी गैंग’ के 5 बदमाश गिरफ्तार

गैंग के सदस्य गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)
बीकानेर: पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए बड़ी वारदात होने से पहले ही हरियाणा के हांसी निवासी कुख्यात सांसी गैंग के पांच सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। ये आरोपी बीकानेर शहर में डकैती की साजिश रच रहे थे। कार्रवाई देर रात थाना सदर पुलिस की मुस्तैद गश्त के दौरान की गई।
एडिशनल एसपी सौरभ तिवाड़ी ने बताया, पुलिस टीम जब डूंगर कॉलेज के पास पहुंची, तो कुछ युवक संदिग्ध हालात में नजर आए। पुलिस को देखकर वे भागने लगे, लेकिन टीम ने पीछा कर उन्हें दबोच लिया। पूछताछ में सामने आया कि वे हरियाणा की सांसी गैंग के सदस्य हैं और बीकानेर में किसी बड़ी डकैती की साजिश रच रहे थे।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मिर्च पाउडर, नकाब, रस्से, दस्ताने, सरिए, हथौड़े, ताले तोड़ने के औजार और कटर सहित कई उपकरण बरामद किए हैं, जिनका उपयोग डकैती में किया जाना था। कार्रवाई सीओ सदर अनुष्का कालिया, थानाधिकारी दिगपाल सिंह और एएसआई तनेराव सिंह के नेतृत्व में की गई। फिलहाल , पुलिस ने आरोपियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं और उनसे अन्य साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है।
बीकानेर पुलिस की इन लगातार कार्रवाइयों से अपराधियों में हड़कंप मचा है। पुलिस का कहना है कि ऐसी सघन गश्त और सतर्कता आगे भी जारी रहेगी, ताकि किसी भी बड़ी वारदात को पहले ही नाकाम किया जा सके।
