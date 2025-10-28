Jhunjhunu: 14 साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार, मां को नींद की गोलियां देकर बार-बार बुलाते, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

प्रतीकात्मक तस्वीर- पत्रिका
Minor Girl Gang Rape In Rajasthan: झुंझुनूं जिले के एक गांव की नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने संबंधित थाने में श्रवन पुत्र इंद्राज सिंह, आर्यन पुत्र सत्यवीर सिंह, अनूप पुत्र सुरेश और अंकुर पुत्र महेंद्र सिंह के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कराया है।
महिला ने रिपोर्ट में बताया है कि 17 सितंबर को श्रवण ने आर्यन के साथ मोटरसाइकिल पर उसकी 14 साल की बेटी को खेत में काम करने के बहाने बुलाया। वहां पर श्रवण के मकान पर उसकी बेटी के साथ श्रवण, आर्यन, अनूप और अंकुर ने बलात्कार किया और बेटी को धमकी दी कि किसी को बताया तो उसे और उसकी मां को जान से मार देंगे। साथ ही कहा कि जब भी तुम्हे बुलाया जाए तब अपनी मां को नींद की गोलियां खिलाकर हमारे पास आ जाना।
आरोपी श्रवण ने पीड़िता को नींद की गोलियां भी दी। इसके बाद आरोपियों ने उसे चार बार बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया। दिनांक 23 अक्टूबर को उसकी बेटी काफी डरी हुई थी तब उससे कारण पूछा तो उसने सारी बात बताई। उसने बताया कि चारों आरोपी अब उसे जयपुर ले जाने के लिए दबाव बना रहे हैं। नहीं चलने पर उसे व उसकी मां को मारने की धमकी दे रहे हैं।
बताया जा रहा है कि आरोपी अंकुर के खिलाफ चिड़ावा व सुलताना में पांच, अनूप और आर्यन के खिलाफ सुलताना में दो-दो प्रकरण दर्ज हैं।
