Jhunjhunu: 14 साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार, मां को नींद की गोलियां देकर बार-बार बुलाते, ऐसे हुआ मामले का खुलासा

महिला ने रिपोर्ट में बताया है कि 17 सितंबर को श्रवण ने आर्यन के साथ मोटरसाइकिल पर उसकी 14 साल की बेटी को खेत में काम करने के बहाने बुलाया। वहां पर श्रवण के मकान पर उसकी बेटी के साथ श्रवण, आर्यन, अनूप और अंकुर ने बलात्कार किया और बेटी को धमकी दी कि किसी को बताया तो उसे और उसकी मां को जान से मार देंगे। साथ ही कहा कि जब भी तुम्हे बुलाया जाए तब अपनी मां को नींद की गोलियां खिलाकर हमारे पास आ जाना।