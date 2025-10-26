गजब: ऑटो चला रहा चालक, काट दिया हेलमेट नहीं पहनने का चालान

सांकेतिक तस्वीर AI
बीकानेर। ट्रैफिक पुलिस का चालान काटना आम बात है, लेकिन बीकानेर में एक थ्री-व्हीलर ऑटो चालक को बिना हेलमेट वाहन चलाने का चालान काटे जाने की खबर ने सबको हैरान कर दिया। यह चालान 10 अप्रेल 2024 को सब-इंस्पेक्टर अनिल कुमार की ओर से जारी किया गया और राशि थी पूरे 1,000 रुपए। ऑटो चालक संजय आचार्य ने वाहन बेचने से पहले ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किया, तब यह खुलासा हुआ कि उसका तो चालान हुआ पड़ा है। वह भी हेलमेट न पहनने का। इतना ही नहीं, जो वाहन नंबर दिया गया, वह उसी के ऑटो का था।
घटना सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैल गई। लोग व्यंग्य कसते हुए लिख रहे हैं, अब ऑटो चलाने के साथ-साथ हेलमेट भी जरूरी कर दो, वरना सीट बेल्ट का भी चालान आ जाएगा। ऐसे ही एक अन्य यूजर ने लिखा बीकानेर पुलिस का नया ट्रैफिक नियम: ऑटो हेलमेट पहने, सवारी बेल्ट बांधे।
गलत चालान के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीका अपना सकते हैं। ऑनलाइन शिकायत के लिए, eChallan Parivahan की वेबसाइट पर जाएं और ’’ Grievance’’ या ’’ Complaint’’ सेक्शन में चालान नंबर, वाहन नंबर और सभी सबूतों के साथ अपनी शिकायत दर्ज करें। ऑफलाइन शिकायत के लिए अपने नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराएं।
यह मामला मेरे पोस्टिंग से पहले का है। उपप्रक्रम की रिकॉर्ड से जांच कराई जाएगी। मानवीय तकनीकी भूल हो सकती है। इसमें सुधार किया जाएगा।
