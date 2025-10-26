गजब: ऑटो चला रहा चालक, काट दिया हेलमेट नहीं पहनने का चालान

बीकानेर। ट्रैफिक पुलिस का चालान काटना आम बात है, लेकिन बीकानेर में एक थ्री-व्हीलर ऑटो चालक को बिना हेलमेट वाहन चलाने का चालान काटे जाने की खबर ने सबको हैरान कर दिया। यह चालान 10 अप्रेल 2024 को सब-इंस्पेक्टर अनिल कुमार की ओर से जारी किया गया और राशि थी पूरे 1,000 रुपए। ऑटो चालक संजय आचार्य ने वाहन बेचने से पहले ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक किया, तब यह खुलासा हुआ कि उसका तो चालान हुआ पड़ा है। वह भी हेलमेट न पहनने का। इतना ही नहीं, जो वाहन नंबर दिया गया, वह उसी के ऑटो का था।