दिल्ली धमाके के बाद थ्री लेयर सिक्योरिटी में बीकानेर रेंज का बॉर्डर इलाका, 167 सीसीटीवी कैमरों से रखी जा रही निगरानी

पुलिस महानिरीक्षक हेमन्त शर्मा ने सभी बॉर्डर थानों और चौकियों को हथियारबंद गश्त, चौकसी और सघन नाकाबंदी के निर्देश दिए हैं। रेंज में अब 167 सीसीटीवी कैमरों की मदद से चौबीस घंटे निगरानी की जा रही है और बीएसएफ के साथ मिलकर सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। सीमापार पाकिस्तान का बहावलपुर क्षेत्र है, जिसे आतंकी प्रशिक्षण शिविरों के लिए भी जाना जाता है और यहां से ड्रोन के जरिए हथियार व नशीले पदार्थ भेजने के प्रयास भी होते रहे हैं।