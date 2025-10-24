Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान में खतरनाक हुई ये बीमारी…शादी के 27 दिन बाद हुई दुल्हन की मौत, फूट-फूटकर रो रहा पति

Newly Married Died In Bikaner: मृतका पूजा सोनी की हाल ही में छत्तरगढ़ निवासी चुन्नीलाल सोनी से शादी हुई थी। विवाह के कुछ दिन बाद से ही पूजा की तबीयत बिगड़ने लगी।

बीकानेर

image

Akshita Deora

Oct 24, 2025

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Dengue Cases Increased In Rajasthan: बदलते मौसम में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं राजस्थान के बीकानेर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला भी सामने आया है जहां शादी के सिर्फ 27 दिन बाद ही एक नवविवाहिता की डेंगू से मौत हो गई। इस घटना के बाद से पति समेत घरवालों का रो-रोकर बुरा हाल है।

मृतका पूजा सोनी की हाल ही में छत्तरगढ़ निवासी चुन्नीलाल सोनी से शादी हुई थी। विवाह के कुछ दिन बाद से ही पूजा की तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने पहले इसे सामान्य वायरल समझकर इलाज करवाया लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ। जांच के दौरान डॉक्टरों ने डेंगू की पुष्टि की जिसके बाद परिवार ने उसे बीकानेर लाने का फैसला किया।

रास्ते में बिगड़ी तबीयत

जानकारी के अनुसार पूजा को जब बीकानेर लाया जा रहा था तभी रास्ते में उसकी तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई। परिजन उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार पूजा ने बीकानेर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था।

पोस्टमार्टम के बाद सौंपा शव

घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। पिता गोपालदास सोनी ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी बेटी की मौत डेंगू से हुई है। परिवार ने स्पष्ट किया कि इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है।

image

