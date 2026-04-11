Rajasthan News : मातृभूमि की रक्षा करते BSF जवान नरेंद्र डूडी शहीद, सांसद हनुमान बेनीवाल ने उठा डाली ये मांग

नरेंद्र डूडी बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) में बतौर कांस्टेबल तैनात थे। ड्यूटी के दौरान अपनी सेवाओं का निर्वहन करते हुए वे शहीद हो गए। शनिवार को जैसे ही उनकी पार्थिव देह जयपुर एयरपोर्ट पहुंची, माहौल गमगीन हो गया। एयरपोर्ट पर बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने शहीद को पुष्पचक्र अर्पित कर सम्मान दिया। इसके बाद एंबुलेंस के जरिए पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव साधूना (नोखा) के लिए रवाना किया गया।