Rajasthan Roadways : निजीकरण के खिलाफ रोडवेज कर्मियों का एलान, मांगें नहीं मानी गईं, तो 20 अप्रैल से जयपुर में आंदोलन

Rajasthan Roadways : राजस्थान रोडवेज में निजीकरण के बढ़ते दखल और लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। बीकानेर में आयोजित सभा में परिवहन फेडरेशन ने ऐलान किया कि मांगें नहीं मानी गईं, तो 20 अप्रेल से जयपुर में प्रदेश स्तरीय आंदोलन शुरू किया जाएगा। गुरुवार को रोडवेज बस स्टैंड पर आयोजित इस सभा में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया। आयोजित सभा में कर्मचारियों ने शोषण और निजीकरण के खिलाफ आवाज बुलंद की। वक्ताओं ने कहा कि सरकार और प्रबंधन की नीतियों से निगम कमजोर होता जा रहा है। जिसका सीधा प्रभाव आम जनता की परिवहन सेवा पर पड़ रहा है।