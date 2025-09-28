Rajasthan politics: डोटासरा का PM मोदी पर तंज, कहा- देश के लिए कुछ करो, फिर स्वदेशी पर बोलो

डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी हमला बोला। कहा कि वे शिक्षा की बात नहीं करते। सिर्फ इधर-उधर की बातें करते हैं। बीच सत्र राजनीतिक द्वेष से पांच हजार तबादले कर दिए। यह मामला कोर्ट तक गया। वहां भी पूछा गया कि इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता भंवरसिंह भाटी, देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष बिशनाराम सियाग समेत कई नेता मौजूद रहे।