बीकानेर

Rajasthan politics: डोटासरा का PM मोदी पर तंज, कहा- देश के लिए कुछ करो, फिर स्वदेशी पर बोलो

पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेशी दौरों पर ज्यादा रहते हैं। देश के लिए कुछ करने के बाद स्वदेशी की बात करते, तो अच्छा रहता।

बीकानेर

Rakesh Mishra

Sep 28, 2025

Govind Singh Dotasara

गोविन्द सिंह डोटासरा। फाइल फोटो- पत्रिका

बीकानेर। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा रविवार को सड़क मार्ग से बीकानेर पहुंचे। उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी के घर पहुंचकर उनकी पत्नी व नोखा विधायक सुशीला डूडी से मुलाकात की। डोटासरा ने चिकित्सकों से भी डूडी के स्वास्थ्य की जानकारी ली। डूडी लंबे समय से कोमा में हैं और इन दिनों घर पर ही वेंटिलेटर पर उपचाराधीन हैं।

वोट चोरी पर सवाल

पत्रकारों से बातचीत में डोटासरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विदेशी दौरों पर ज्यादा रहते हैं। देश के लिए कुछ करने के बाद स्वदेशी की बात करते, तो अच्छा रहता। भाजपा पर वोट चोरी के आरोप से जुड़े सवाल पर डोटासरा बोले, राहुल गांधी प्रमाण के साथ आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग को इसकी जांच कर साफ जवाब देना चाहिए।

दस हजार पट्टे भी दिखा दो

शहरी सेवा अभियान पर डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस सरकार में अभियान के दौरान प्रदेशभर में दस लाख पट्टे बांटे गए थे। अब भाजपा अभियान में दस हजार पट्टे भी देकर दिखा दे।

शिक्षा मंत्री पर निशाना

डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी हमला बोला। कहा कि वे शिक्षा की बात नहीं करते। सिर्फ इधर-उधर की बातें करते हैं। बीच सत्र राजनीतिक द्वेष से पांच हजार तबादले कर दिए। यह मामला कोर्ट तक गया। वहां भी पूछा गया कि इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता भंवरसिंह भाटी, देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष बिशनाराम सियाग समेत कई नेता मौजूद रहे।

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan politics: डोटासरा का PM मोदी पर तंज, कहा- देश के लिए कुछ करो, फिर स्वदेशी पर बोलो

