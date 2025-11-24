Dharmendra Death: धर्मेंद्र का वो सुपरफैन, जो हर बर्थडे पर राजस्थान से जाता था मुंबई, निधन के बाद फूट-फूटकर रोया

दर्शन सिंह अपने चहेते अभिनेता धर्मेंद्र के प्रति इतने समर्पित रहे हैं कि उनके बारे सभी जानकारियां रखते थे। जैसे धर्मेंद्र के लिए तो वो 'गूगल' हो। धर्मेंद्र के 84वें जन्मदिन पर दर्शन सिंह ने मुंबई में उनके घर पर फोटो की शतरंज भेंट की थी, जिसमें धर्मेंद्र के 32 फोटो थे। इस दौरान दर्शन सिंह ने अपने चहेते अभिनेता को बताया था कि उनके जन्मदिन पर किस-किस साल में रविवार रहा, कितनी फिल्मों में उनके ऊपर किसी तरह का गाना नहीं फिल्माया, कितनों पर फिल्माया। तभी धर्मेंद्र ने कहा था कि दर्शन सिंह मेरे लिए तो तू ही गूगल है।