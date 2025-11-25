Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Rajasthan: अवैध खनन के खिलाफ मुख्यमंत्री के निर्देश पर ड्रोन सर्वे शुरू, जिम्मेदार अधिकारियों की सांसें अटकी

Bikaner Drone survey: बीकानेर जिले के कोलायत क्षेत्र स्थित गंगा सरोवर कैचमेंट एरिया में चल रहे अवैध खनन को लेकर पत्रिका की खबर का सीएम भजनलाल शर्मा ने संज्ञान लिया है, जिसके बाद इलाके में ड्रोन सर्वे कराया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

बीकानेर

image

Kamal Mishra

Nov 25, 2025

bikaner drone

गंगा सरोवर कैचमेंट एरिया में ड्रोन से सर्वे करवाते अधिकारी (फोटो-पत्रिका)

बीकानेर। कोलायत क्षेत्र स्थित गंगा सरोवर कैचमेंट एरिया में अवैध खनन के वास्तविक आकलन के लिए मंगलवार से ड्रोन सर्वे शुरू हो गया। राजस्थान पत्रिका की ओर से बड़े पैमाने पर खनन माफिया की गतिविधियों का खुलासा करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तत्काल नवीनतम तकनीक से जांच के निर्देश दिए थे। इसी के तहत खान विभाग ने जियोलॉजी और माइनिंग विंग की संयुक्त उच्च स्तरीय टीम मौके पर भेजी है।

टीम में वरिष्ठ अधिकारी शामिल

ड्रोन सर्वे का नेतृत्व अधीक्षण खनन अभियंता एन. के. बैरवा कर रहे हैं। टीम में धीरज पंवार (खनन अभियंता), मनोहर सिंह राठौड़ (वरिष्ठ भूवैज्ञानिक), करणवीर सिंह (वरिष्ठ भूवैज्ञानिक) और ड्रोन तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं। करीब 70-75 हेक्टेयर कैचमेंट क्षेत्र में अवैध खनन की गहराई, फैलाव और खनिज की मात्रा का सटीक आकलन किया जाएगा। सर्वे 3-4 दिनों में पूर्ण करने की योजना है।

सीएमओ की सख्ती के बाद तेज हुई कार्रवाई

पत्रिका के 20 नवंबर के अंक में प्रकाशित विशेष रिपोर्ट 'गंगा सरोवर का कलेजा छलनी: माफिया की लूट, 1900 करोड़ की रॉयल्टी डूबी' के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी। प्रथम दृष्टया बड़े पैमाने पर अवैध खनन की पुष्टि होने के बाद बीकानेर के खनन अभियंता महेश प्रकाश पुरोहित को निलंबित किया गया। अब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम मौके पर भेजकर जांच और आकलन शुरू किया गया है।

जिम्मेदारों में हड़कंप

कैचमेंट एरिया में अवैध रूप से खोदी गई मिट्टी व मौके पर पड़े खनिज का वैज्ञानिक आकलन शुरू हो गया है। जांच पूरी होने के बाद संबंधित प्रकरणों की मात्रा व क्षेत्र में हुए नुकसान और प्रशासनिक लापरवाही पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी। इस कार्रवाई से उन सभी अधिकारियों में हड़कंप है, जिन पर अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी थी। सूत्रों के अनुसार कई और अधिकारी जांच के दायरे में आ सकते हैं।

प्रमुख सचिव का कड़ा रुख

प्रमुख सचिव (खनन एवं भूविज्ञान) टी. रविकांत पहले ही समीक्षा बैठकों में अधीक्षण अभियंताओं और फील्ड अधिकारियों को अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दे चुके हैं। ड्रोन सर्वे उसी दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : एसआइआर का अनोखा असर, बीएलओ को देख बहुओं को आई मायके की याद
बीकानेर
Rajasthan SIR Unique impact seeing BLO daughters-in-law are reminded of their parents homes

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Nov 2025 09:58 pm

Published on:

25 Nov 2025 09:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan: अवैध खनन के खिलाफ मुख्यमंत्री के निर्देश पर ड्रोन सर्वे शुरू, जिम्मेदार अधिकारियों की सांसें अटकी

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : एसआइआर का अनोखा असर, बीएलओ को देख बहुओं को आई मायके की याद

Rajasthan SIR Unique impact seeing BLO daughters-in-law are reminded of their parents homes
बीकानेर

Dharmendra’s Political Journey: ही-मैन ने पहली बार महसूस किया था सूरसागर का ‘जख्म’, धर्मेंद्र की ऐसी रही छाप जो हमेशा रहेगी याद

Dharmendra-Memories
बीकानेर

Dharmendra Death: बीकानेर को आज भी याद है वीरू का मरुनगरी में निकला वह पहला रोड शो, जिसमें उमड़ पड़ा था शहर

बीकानेर

Dharmendra Death: राजस्थान के इस फैन की दीवानगी देख धर्मेंद्र भी हो गए थे कायल, फिल्मी अंदाज से कम नहीं थी पहली मुलाकात

Darshan-Singh
बीकानेर

Dharmendra Passes Away: राजस्थान के इस शहर से था धर्मेंद्र का खास कनेक्शन, जब रामेश्वर डूडी को हराकर सभी को चौंका दिया था

Bollywood-actor-Dharmendra-2
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.