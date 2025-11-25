Rajasthan: अवैध खनन के खिलाफ मुख्यमंत्री के निर्देश पर ड्रोन सर्वे शुरू, जिम्मेदार अधिकारियों की सांसें अटकी

कैचमेंट एरिया में अवैध रूप से खोदी गई मिट्टी व मौके पर पड़े खनिज का वैज्ञानिक आकलन शुरू हो गया है। जांच पूरी होने के बाद संबंधित प्रकरणों की मात्रा व क्षेत्र में हुए नुकसान और प्रशासनिक लापरवाही पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार होगी। इस कार्रवाई से उन सभी अधिकारियों में हड़कंप है, जिन पर अवैध खनन रोकने की जिम्मेदारी थी। सूत्रों के अनुसार कई और अधिकारी जांच के दायरे में आ सकते हैं।