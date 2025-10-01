Rajasthan: स्टेट बैंक की इस ब्रांच में जमा हुए 8 हजार रुपए के ‘नकली नोट’, पुलिस लगा रही जमा करने वाले का पता

कोटगेट थानाधिकारी विश्वजीत सिंह ने बताया कि आरबीआई जयपुर को कटे-फटे नोटों के परीक्षण के दौरान 500 रुपए के 13, 200 रुपए के 7 एवं 100 रुपए का एक नकली नोट मिला। यह 21 नोट बीकानेर की एसबीआई पीपी ब्रांच से आए नोटों में से निकले हैं। बताया जा रहा है कि यह नोट इसी साल जनवरी 2025 से जून 2025 के बीच बैंक में जमा हुए।