Rajasthan: स्टेट बैंक की इस ब्रांच में जमा हुए 8 हजार रुपए के ‘नकली नोट’, पुलिस लगा रही जमा करने वाले का पता

फाइल फोटो-पत्रिका
बीकानेर। जिले में नकली नोट बाजार में धड़ल्ले से चल रहे हैं। इसके कई बार प्रमाण सामने आ चुके हैं। अब फिर बीकानेर से आरबीआई में जमा होने गई रुपयों की खेप में 8 हजार के नकली नोट जमा हुए हैं। यह मामला एसबीआई बैंक के पीपी ब्रांच से जुड़ा है।
जयपुर स्थित आरबीआई शाखा की सहायक महाप्रबंधक विशाल देसाई ने जयपुर के गांधी नगर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जयपुर के गांधी नगर थाने ने जीरो नंबरी एफआईआर दर्ज कर बीकानेर के कोटगेट थाने को भिजवाई है।
कोटगेट थानाधिकारी विश्वजीत सिंह ने बताया कि आरबीआई जयपुर को कटे-फटे नोटों के परीक्षण के दौरान 500 रुपए के 13, 200 रुपए के 7 एवं 100 रुपए का एक नकली नोट मिला। यह 21 नोट बीकानेर की एसबीआई पीपी ब्रांच से आए नोटों में से निकले हैं। बताया जा रहा है कि यह नोट इसी साल जनवरी 2025 से जून 2025 के बीच बैंक में जमा हुए।
बैंकों में नकली नोट पहले भी जमा हो चुके हैं। बैंक में किस ग्राहक ने नकली नोट जमा कराए हैं, इसका पता लगाना मुश्किल है। बैंक अधिकारी के मुताबिक, बैंक यह रिकॉर्ड नहीं रखती कि कौन से ग्राहक ने किस-किस नंबर के नोट जमा करवाए हैं। ऐसे में 21 नकली नोट जमा कराने वाले ग्राहकों का पता लगाना मुश्किल है।
आखिर में पुलिस ऐसे मामलों में एफआर ही लगाती है। गौरतलब है कि बीकानेर से वर्ष 2022 में भी आरबीआई जयपुर में छह नकली नोट जमा हुए थे। इस मामले में भी पुलिस आज तक नोट जमा कराने वाले का पता नहीं लगा सकी है।
बड़ी खबरेंView All
बीकानेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग