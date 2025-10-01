Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बीकानेर

Rajasthan: स्टेट बैंक की इस ब्रांच में जमा हुए 8 हजार रुपए के ‘नकली नोट’, पुलिस लगा रही जमा करने वाले का पता

बीकानेर से वर्ष 2022 में भी आरबीआई जयपुर में 6 नकली नोट जमा हुए थे। इस मामले में पुलिस आज तक नोट जमा कराने वाले का पता नहीं लगा सकी है।

less than 1 minute read

बीकानेर

image

Kamal Mishra

Oct 01, 2025

indian currency

फाइल फोटो-पत्रिका

बीकानेर। जिले में नकली नोट बाजार में धड़ल्ले से चल रहे हैं। इसके कई बार प्रमाण सामने आ चुके हैं। अब फिर बीकानेर से आरबीआई में जमा होने गई रुपयों की खेप में 8 हजार के नकली नोट जमा हुए हैं। यह मामला एसबीआई बैंक के पीपी ब्रांच से जुड़ा है।

जयपुर स्थित आरबीआई शाखा की सहायक महाप्रबंधक विशाल देसाई ने जयपुर के गांधी नगर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जयपुर के गांधी नगर थाने ने जीरो नंबरी एफआईआर दर्ज कर बीकानेर के कोटगेट थाने को भिजवाई है।

पीपी ब्रांच में जमा हुए नकली नोट

कोटगेट थानाधिकारी विश्वजीत सिंह ने बताया कि आरबीआई जयपुर को कटे-फटे नोटों के परीक्षण के दौरान 500 रुपए के 13, 200 रुपए के 7 एवं 100 रुपए का एक नकली नोट मिला। यह 21 नोट बीकानेर की एसबीआई पीपी ब्रांच से आए नोटों में से निकले हैं। बताया जा रहा है कि यह नोट इसी साल जनवरी 2025 से जून 2025 के बीच बैंक में जमा हुए।

पहले भी जमा हो चुके हैं नकली नोट

बैंकों में नकली नोट पहले भी जमा हो चुके हैं। बैंक में किस ग्राहक ने नकली नोट जमा कराए हैं, इसका पता लगाना मुश्किल है। बैंक अधिकारी के मुताबिक, बैंक यह रिकॉर्ड नहीं रखती कि कौन से ग्राहक ने किस-किस नंबर के नोट जमा करवाए हैं। ऐसे में 21 नकली नोट जमा कराने वाले ग्राहकों का पता लगाना मुश्किल है।

2022 से अब तक नहीं चला पता

आखिर में पुलिस ऐसे मामलों में एफआर ही लगाती है। गौरतलब है कि बीकानेर से वर्ष 2022 में भी आरबीआई जयपुर में छह नकली नोट जमा हुए थे। इस मामले में भी पुलिस आज तक नोट जमा कराने वाले का पता नहीं लगा सकी है।

ये भी पढ़ें

झुंझुनूं: हिस्ट्रीशीटर बदमाशों ने किसान के घर बोला धावा, जाते-जाते दी हत्या की धमकी, परिवार को दी जा रही पुलिस सुरक्षा
झुंझुनू

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Oct 2025 09:19 pm

Published on:

01 Oct 2025 09:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / Rajasthan: स्टेट बैंक की इस ब्रांच में जमा हुए 8 हजार रुपए के ‘नकली नोट’, पुलिस लगा रही जमा करने वाले का पता

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bikaner News: घर में खड़ी कार का जयपुर में कट गया नो पार्किंग का चालान, फर्जी नंबर प्लेट की आशंका

बीकानेर

Rajasthan: सड़क हादसे में ‘भाजपा नेता’ की मौत, संभलने का नहीं मिला मौका, रात के समय कार से लौट रहे थे घर

BJP Leader Death
बीकानेर

School Timing Change: 1 अक्टूबर से बदल जाएगा राजस्थान में स्कूलों का समय, जानिए नई टाइमिंग

School Timing Change
बीकानेर

बंगाल और बीकानेर की मिट्टी से सजी मां दुर्गा की मूर्ति

बीकानेर

अंगारों सी दहकती आंखें…मुख से चिंगारियां, पुतलों में जीवंत दिखेगा रावण का क्रोध

बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.